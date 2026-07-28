Jesetrova polna luna: najbolj bo naklonjena trem astrološkim znakom

Avgustovska polna luna se imenuje jesetrova luna. Ime izvira iz tradicije severnoameriških staroselskih ljudstev, ki so opazila, da je bil avgust najboljši čas za lov na velike jesetre. V Evropi jo ponekod poznajo tudi kot žitno ali koruzno luno, saj sovpada z obdobjem žetve in obilja. V astrologiji polna luna predstavlja vrhunec luninega cikla. To je čas, ko pridejo na plano čustva, razkrijejo se pomembne resnice, zaključujejo se stare zgodbe in odpirajo vrata novim začetkom. Glede na napovedi bodo tokrat največ sreče občutili rojeni v treh astroloških znakih.

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Vodnar: Nagrada za vloženi trud

Vodnarjem avgustovska polna luna prinaša prelomnico. V zadnjih mesecih so rojeni v tem znaku občutili, da ogromno energije vlagajo v delo, odnose ali osebni razvoj, a za to ne prejmejo pravega priznanja. Tokrat bi se lahko tehtnica končno prevesila na njihovo stran. Na poklicnem področju se jim bodo odprla vrata do novih priložnosti. Mogoče bo napredovanje, uspešno zaključen projekt ali ponudba, ki bo pomembno vplivala na prihodnost. Vodnarji bodo lažje stopili iz ozadja in pokazali svoje sposobnosti, zaradi česar bodo pritegnili pozornost ljudi, ki lahko odločajo o njihovem napredku.

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Tudi na finančnem področju se jim obeta več stabilnosti. Čeprav astrološke napovedi ne obljubljajo nepričakovanega bogastva, nakazujejo obdobje, ko bodo pretekle odločitve začele prinašati rezultate. To bo primeren čas za dolgoročne načrte, vlaganja vase ali začetek projekta, s katerim so doslej odlašali. Na ljubezenskem področju bodo rojeni v tem znaku bolj odprti za iskrene pogovore. Pari bodo lažje razrešili stare nesporazume in znova vzpostavili zaupanje, samski bodo lahko spoznali nekoga, s katerim jih bosta povezali predvsem intelektualna in čustvena bližina. Njihova intuicija bo močnejša kot običajno, zato bodo lažje prepoznali, komu res lahko zaupajo. Največja prednost vodnarjev v tem obdobju bo sposobnost jasno videti prihodnost. Prav ta jasnost jim bo pomagala sprejeti odločitve, ki bodo imele dolgoročne pozitivne posledice.

Lev: Končno v središču pozornosti

Levi bodo med največjimi ljubljenci avgustovske polne lune. Njihova naravna samozavest, ustvarjalnost in karizma bodo še izrazitejše kot običajno, zato bodo težko ostali neopaženi. To bo obdobje, ko bodo drugi končno prepoznali njihov trud in potencial. Na delovnem mestu se bodo lahko pojavile nove odgovornosti, ki bodo prinesle veliko priložnost za napredovanje. Če razmišljajo o menjavi službe, začetku lastnega posla ali predstavitvi pomembnega projekta, jim astrologi svetujejo, naj ne odlašajo. Energija polne lune jim bo dala pogum za odločilen korak naprej.

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Rojeni v tem znaku bodo uspešni tudi pri navezovanju novih stikov. Poznanstvo, ki se bo sprva zdelo nepomembno, se bo lahko pozneje razvilo v pomembno poslovno ali osebno sodelovanje. Na področju ljubezni se jim obeta veliko topline in romantike. Pari bodo lažje našli skupni jezik ter obnovili razmerje, ki ga je morda okrnil vsakdanji tempo življenja. Samski levi bodo zaradi privlačnosti hitro pritegnili pozornost, napoveduje se velika možnost novega poznanstva, ki bi se lahko razvilo v resnejši odnos. Polna luna bo okrepila tudi njihovo ustvarjalnost. To bo odličen čas za umetniško ustvarjanje, javno nastopanje ali vse dejavnosti, pri katerih bodo lahko izrazili svojo osebnost.

Ribe: Intuicija bo pokazala pravo pot

Ribe bodo v času avgustovske polne lune občutile predvsem notranji mir in večjo povezanost s samimi seboj. Njihova intuicija bo izjemno močna, zato bodo hitreje zaznale, katere življenjske poti bodo vodile v pravo smer in katere bo čas pustiti za seboj. Če so se v zadnjem obdobju rojeni v znamenju rib soočali z dvomi ali čustvenimi bremeni, jim bo polna luna prinesla občutek olajšanja. Mnogi bodo pripravljeni zaključiti odnose ali opustiti navade, ki jim ne koristijo več, ter ustvariti prostor za nove začetke.

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Na področju ljubezni bodo odnosi postali globlji in bolj iskreni. Pari bodo lažje izrazili svoja čustva, razrešili stare zamere in utrdili medsebojno zaupanje. Samske ribe bodo lahko doživele nepričakovano srečanje z osebo, ki jih bo očarala že ob prvem stiku. Ustvarjalnost bo na vrhuncu. Ribe bodo polne novih idej in navdiha, zato bo to idealen čas za pisanje, slikanje, glasbo ali katero koli drugo obliko ustvarjanja. Prav tako bodo uspešne pri učenju novih veščin in načrtovanju prihodnosti. Če bodo zaupale svojemu notranjemu glasu, bodo lahko sprejele odločitve, ki jim bodo v prihodnjih mesecih prinesle največ zadovoljstva. Astrološke napovedi jim svetujejo, da se ne bodo bale sprememb, saj bodo prav te skrivale največ priložnosti, obljublja portal Astrology.com.