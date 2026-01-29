  • Delo d.o.o.
PREBOJ V ZAVEDANJE

Joe Dispenza meni, da naše misli ustvarjajo našo realnost

Smo kreativni ustvarjalci, spremeniti sebe pomeni spremeniti svet okoli sebe. Telo lahko zacelimo s preobrazbo miselnih in čustvenih vzorcev.
Njegovo učenje nam daje orodje, da stopimo iz običajnega načina delovanja in zaživimo brez meja. FOTO: Facebook
Njegovo učenje nam daje orodje, da stopimo iz običajnega načina delovanja in zaživimo brez meja. FOTO: Facebook
M. B. Z.
 29. 1. 2026 | 09:02
3:23
Ko začnemo raziskovati svet, ki je večji od vsakdanje realnosti, nas pogosto presenetijo preprosta, a globoka spoznanja. Raziskovalec in predavatelj Joe Dispenza uči, da je ključ do resnične spremembe v tem, da spremenimo svojo notranjo kemijo in način razmišljanja. Ne gre le za to, kar delamo na površju, ampak za to, kdo resnično postanemo v svojem notranjem svetu. Po njegovem mnenju naše misli ustvarjajo našo realnost.

Spodbuja nas, naj stopimo iz okvirov, ki smo si jih sami postavili, saj smo sami odgovorni za svoje zdravje, misli in življenje. Vse se začne z našo sposobnostjo, da spremenimo vzorce misli, ki so se oblikovali leta, in jih nadomestimo z novimi. Pomembno je, da se zavedamo misli, saj nas vodijo v dejanja, ki oblikujejo naše okolje in izkušnje.

Spoznanje, da so naši možgani neskončni generatorji možnosti, nas lahko popolnoma spremeni. Sposobni smo namreč ustvariti popolnoma novo resničnost, če se le odločimo za spremembo. V trenutku, ko se odločimo prenehati ponavljati pretekle misli, se lahko začne proces transcendence. Naša čustva postanejo most med fizičnim in duhovnim svetom.

Dispenza trdi, da je mogoče z meditacijo in notranjimi spremembami doseči neverjetne rezultate, tudi na področju zdravja. Povezava med telesom in umom je močnejša, kot si predstavljamo. Z meditacijo lahko preusmerimo svojo energijo in si izboljšamo zdravje. Telo lahko zacelimo ne le s tradicionalnimi metodami, temveč predvsem s spremembo miselnih in čustvenih vzorcev.

Naš potencial je neomejen, ko začnemo delovati iz točke zavedanja. FOTO: Jelena Stanojkovic/Getty Images
Naš potencial je neomejen, ko začnemo delovati iz točke zavedanja. FOTO: Jelena Stanojkovic/Getty Images

Ko se naučimo, da z mislimi oblikujemo svoje življenje, začnemo razumeti, da nismo le pasivni opazovalci svojega sveta, ampak aktivni soustvarjalci. To potrjujejo številne zgodbe ljudi, ki so dosegli neverjetne spremembe in celo popolna ozdravljenja, ko so spremenili notranjo naravnanost.

Če želimo stopiti na pot osebne rasti, moramo začeti radikalno prepoznavati svoje misli in čustva. Skrivnostni del tega procesa je v tem, da se naučimo gledati na življenje brez preteklosti, starih vzorcev in zgodb, ki nas držijo nazaj. Preprosto se odločimo, da bomo ustvarili svojo prihodnost v tem trenutku, s tem, kar mislimo, čutimo in kako se obnašamo.

Naš potencial je neomejen, ko začnemo delovati iz točke zavedanja. Dispenza nas vodi v svet, kjer se je mogoče popolnoma preobraziti. Resnična moč je namreč v nas samih, da presegamo fizične in duhovne omejitve in živimo življenje v skladu s svojim najglobljim notranjim potencialom.

Njegovo učenje nam daje orodja, da stopimo iz običajnega načina delovanja in zaživimo brez meja. Naša sposobnost, da preoblikujemo svoje misli in čustva, ni le možnost, ampak nujnost za tiste, ki želijo doseči notranji mir, fizično zdravje in duhovno rast. Spremeniti sebe pomeni spremeniti svet okoli sebe. Prehod od običajnega do izjemnega je na dosegu roke, če se odločimo za spremembo. 

