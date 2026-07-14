Julijski mlaj: pomembne prelomnice za štiri astrološke znake

Danes bo nastopil mlaj v znamenju raka, ki bo po astroloških razlagah najmočneje vplival na znamenja raka, kozoroga, ovna in tehtnico. Kako ga bodo občutili in s katerimi prelomnicami se bodo soočali, razkriva portal Caffe astrology.

Rak: čas za nov začetek

Mlaj se bo zgodil v vašem znamenju, zato boste med najbolj izpostavljenimi. Gre za obdobje, ko boste lahko začutili močno željo po spremembah, predvsem na področju osebnega razvoja, odnosov in doma. Marsikdo bo razmišljal o novih življenjskih ciljih, spremembi življenjskega sloga ali začetku pomembnega projekta. Ker rak simbolizira družino, varnost in čustveno stabilnost, bo poudarek tudi na urejanju domačega okolja ter odnosov z najbližjimi.

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Kozorog: preizkušnja partnerskih odnosov

Ker je kozorog nasproti raka, bo mlaj osvetlil predvsem področje partnerstev: tako ljubezenskih kot poslovnih. Pred vami so lahko pomembni pogovori, nove obljube ali odločitve glede prihodnosti odnosa. Nekateri boste začeli novo zvezo, drugi pa ugotovili, da je čas za spremembe v obstoječem odnosu. Pomembno bo iskati ravnovesje med poklicnimi ambicijami in zasebnim življenjem.

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Oven: spremembe doma in v družini

Ovni bi lahko v tem obdobju največ pozornosti namenili domu, družini in občutku varnosti. Možne so odločitve o selitvi, prenovi doma ali izboljšanju družinskih odnosov. Mlaj vas spodbuja, da ustvarite stabilnejše temelje za prihodnost in si vzamete več časa za ljudi, ki vam največ pomenijo.

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Tehtnica: nov zagon na poklicnem področju

Za tehtnice bo mlaj najbolj poudaril področje kariere, javnega ugleda in dolgoročnih ciljev. Lahko se odprejo nove poslovne priložnosti, možnost napredovanja ali spremembe smeri kariere. To je primeren čas za postavljanje novih poklicnih ciljev in razmislek o tem, kakšen vtis želite pustiti v svojem delovnem okolju.