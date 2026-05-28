Junij bo njihov srečni mesec: štirje znaki, ki jih čakata uspeh in sreča

Bliža se šesti mesec leta, štiri astrološka znamenja pa bodo v njem še posebej srečna.
 28. 5. 2026 | 06:00
Jupiter bo v raku do konca meseca, preden 30. junija preide v znamenje leva, nekaterim znamenjem prinesel srečo in uspeh. Astrolog Trenton Wayne pojasnjuje, rojeni v katerih znakih horoskopa bodo pod srečno zvezdo.

Rak

Raki, to bo vaš najboljši mesec v letu. Jupiter, planet sreče in obilja, se do 30. junija giblje skozi vaše znamenje, Venera pa bo do 13. junija prav tako v raku, kar pomeni, da bosta v prvi polovici meseca v vašem znamenju dva najbolj ugodna planeta. Ko Venera prehaja skozi naše osebno znamenje, sta videz in počutje na višku o ter lažje privlačimo druge ljudi. To je popoln čas za doseganje ciljev in dobro počutje. Naslednji mesec boste občutili napredek na finančnem področju in imeli več samozavesti. Mesec bo razburljiv tudi na področju ljubezni, začutili boste potrebo po več druženja, kar se bo v veliko primerih lepo obrestovalo.

Lev

Levi, Jupiter 30. junija vstopa v vaše znamenje in tam ostaja do julija 2027, kar vam prinaša skoraj 13 mesecev sreče. Ta prehod se zgodi le vsakih 12 let, in ko se, nastopi čas za velike stvari. Jupiter prinaša širjenje, optimizem in nove priložnosti. Od 13. junija bo v leva vstopila tudi Venera, zato bosta v vašem znaku dva izjemno koristna planeta. Ko se ta dva planeta združita, se zgodi prava čarovnija. Venera v vašem znamenju vam bo pomagala, da boste najboljšega videza in počutja, s čimer boste privlačni za druge.

Sonce bo do 21. junija v dvojčkih in bo osvetljevalo vaše področje prijateljev, želja in druženja. To bo zelo družaben in aktiven čas, ko lahko spoznate pomembne ljudi in navežete koristne stike. Teden dni kasneje, 28. junija, bo tudi Mars vstopil v to področje, kar pomeni veliko akcije, dela in družabnega življenja. Pomembno pa si bo vzeti čas za počitek. Polna luna bo 30. junija osvetlila področje zabave, romantike in prijateljev. Mesec se bo zaključil v lepem in sproščenem vzdušju, bodisi s prijatelji, bližnjimi ali ljubljeno osebo.

Dvojčka

Jupiter, planet dobička in sreče, nadaljuje svoj prehod skozi vaše drugo polje denarja, pridružila se mu bo tudi Venera. Tako bosta dva najbolj ugodna planeta vplivala na vaše finance. Če je bil kdaj pravi čas za prošnjo za povišico ali izkoriščanje poslovne priložnosti, je to zdaj. Ob koncu meseca Jupiter vstopa v znamenje leva, kjer bo ostal naslednjih 13 mesecev. Takrat bo vplival na vašo tretjo hišo, zato lahko pričakujete več krajših potovanj, učenja in druženja.

Sonce bo do 21. junija v vašem znamenju, kar običajno prinaša več energije, samozavesti in občutek udobja v lastni koži. Kamorkoli pride Sonce, tja usmeri žaromete, zato boste ta mesec v središču pozornosti. Polna luna 30. junija bo v strelcu oziroma v vaši sedmi hiši partnerstva. Pričakujete lahko več časa s partnerjem ali ljudmi, ki so vam najbližje, tako na poslovnem kot ljubezenskem področju. To bo za dvojčke fantastičen mesec, zato ga izkoristite.

Vodnar

Na začetku meseca srečni Jupiter prehaja skozi vaše šesto hišo dela, kar povečuje učinkovitost in srečo na poslovnem področju. Če iščete službo ali si želite spremembe v karieri, bo to pravi čas za to. Jupitru v raku se bo do 13. junija pridružila še Venera, kar pomeni, da bosta dva najbolj ugodna planeta vplivala na vaše delovno področje. To bo odličen trenutek za nove priložnosti ali za pogum pri prošnji za višjo plačo. 13. junija Venera vstopi v leva, kjer bo ostala do konca meseca. Takrat bo prehajala skozi vašo sedmo hišo partnerstva in k vam privabi nove ljudi ali, če ste samski, celo posebno osebo. Venera v levu običajno prinaša zabavno in romantično obdobje.

Jupiter 30. junija prav tako vstopi v leva in se pridruži Veneri v vaši hiši partnerstva. Dva najbolj optimistična in ekspanzivna planeta bosta tako vplivala na vaše odnose in pomagala pri vseh vrstah partnerstev, zlasti v ljubezni. Če ste samski in si želite spoznati posebno osebo, bodo možnosti za to zelo velike. Mlaj 14. junija v dvojčkih bo osvetlil vaše peto hišo zabave, ljubezni in romantike. To bo odlična priložnost za druženje z bližnjimi ali z osebo, ki vas zanima. Če ste samski, bi lahko spoznali nekoga zelo zanimivega. Dva tedna pozneje, 30. junija, sledi še polna luna v vašem enajstem polju prijateljev in želja. To bo izjemno družabno obdobje, idealno za nova poznanstva in povezovanja. Vse kaže, da bo junij za vodnarje odličen mesec, napoveduje glossy.rs.

