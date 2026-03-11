Jupiter se obrača naprej, končno bomo spet dobili veter v jadra

Po mesecih občutka, da se stvari vrtijo v krogu, prihaja olajšanje. Jupiter, planet rasti, optimizma in priložnosti, se obrača nazaj v direktno gibanje. To pomeni, da se energija širitve spet premika naprej - počasni zastoji, dvomi in notranja preverjanja zadnjega obdobja se postopoma raztapljajo.

V času retrogradnega Jupitra smo veliko razmišljali. Preverjali smo svoje načrte, cilje in tudi prepričanja. Marsikaj smo morali popraviti ali premisliti. Zdaj prihaja trenutek, ko lahko te uvide začnemo resnično uresničevati.

Naslednji tedni prinašajo več poguma, jasnosti in občutka, da se vrata končno odpirajo. Laže bomo sprejemali odločitve, posebno na področjih izobraževanja, potovanj, novih projektov in osebne rasti. Tudi optimizem se vrača – kot da se po dolgem premoru spet pokaže širše obzorje.

Kljub temu ni treba hiteti. Dobro je, da večje odločitve dozorevajo še nekaj dni, saj se energija šele stabilizira. Kar smo pripravljali v tišini, lahko zdaj počasi spravimo v gibanje. Jupiter nas spominja na preprosto resnico: ko se premaknemo naprej mi, se začne premikati tudi svet okoli nas.