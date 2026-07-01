Jupiter v levu: več bo poguma in konstruktivnosti

Včeraj je Jupiter vstopil v znamenje leva. Tu nima pomembnih moči, je le nočni vladar ognjenega trojstva, tako da se vseeno počuti dobro v tem znamenju. Tu Jupiter prinaša več volje, moči, prodornosti, podjetnosti, potrebe po uspehu, dosežku, statusu, razkošju. Najbolj spodbudno bo deloval na ljudi z veliko planetov v ognjenih znamenjih, torej na ovne, leve in strelce. Dobili boste dodatni zagon, nove priložnosti, nove moči in voljo za življenje. Tudi na družbeni ravni je videti spodbuden. Glede na to, da smo doživljali leta rušenja sistemov in negotovosti, nas bo njegova harmonična vez v tem in naslednjem letu ponovno postavljala v nekoliko bolj pravni in urejen sistem in prinašala občutek novih začetkov, ki nosijo več trdnosti.

Prvi aspekt, ki ga tvori, je kvadrat s Kironom, takoj po prehodu, na začetku julija. To je tretji kvadrat, lani in letos smo doživeli že dva, toda iz kardinalnih znamenj. Ta kvadrat smo predvsem doživeli kot nepravnost, nepoštenost do žrtev, do tistih, ki trpijo. Občutek, da se rušijo vsi tisti družbeni sistemi, ki naj bi nosili svetovno poštenost. Tokrat je kvadrat fiksen in nas lahko še malce bolj potrese, toda tudi zbudi, da vidimo, da je treba nekaj narediti.

Ognjeni trigon nas bo napolnil z veliko energije razvoja in napredka. FOTO: Svetlana Repnitskaya/Getty Images

Okrog 20. julija letos se bo Jupiter povezal z lotosom transaturnovcev v pol Davidove zvezde. Jupiter tvori opozicijo s Plutonom, torej bo izziv, ki se bo pojavil, vezan na finance, nafto, dolar, finančne trge. Tu bo velik pritisk, toda kar se opozicija rahlja tako z Uranom kot Neptunom, je videti, da bodo drugi energijski viri lahko pridobili vrednost in se finančni trgi močno spremenijo v dobro tehnologije, informacij, farmacije in podobnega dalje. Jupiter tu spodbuja odkritje novih virov energije in tehnološkega razvoja. Težko rečemo, da bo ta vpliv le spodbuden, ima lahko tudi svojo senčno stran. Najpomembnejši aspekt Jupitra prek leva bo trigon na Saturn v ovnu, ognjeni trigon nas bo napolnil z veliko energije razvoja in napredka. Prinaša stabilizacijo finančnih trgov, ponovno večjo moč svetovnega prava, družbeno novo, pogumno, drzno gradnjo. Več bo poguma, konstruktivnosti, več se bo tudi čisto konkretno naredilo za svetovni mir in stabilnost. Trigon se bo ponovil trikrat. Prvič 1. septembra letos, drugič 3. aprila 2027 in zadnjič istega leta. To so vsekakor spodbudni obeti, da se naš svet spet umiri, poveže, stabilizira, tudi finančno doseže večjo trdnost in svetovno več miru in pravnega reda.

Konec leta in v začetku naslednjega imamo še en obetaven trigon med Jupitrom in Kironom, kar bo malo popravilo nepoštenost in krivice preteklega leta in prineslo več človeške modrosti in moč najti nov način zdravljenja ali poučevanja. Bolj celosten pristop in spodbudo za samozdravljenje. Jupitrovo potovanje po levu se zaključi konec julija 2027, ko preide v devico, o tem pa več naslednje leto.