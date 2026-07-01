Jupiter v levu: več bo poguma in konstruktivnosti

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Včeraj je Jupiter vstopil v znamenje leva. Tu nima pomembnih moči, je le nočni vladar ognjenega trojstva, tako da se vseeno počuti dobro v tem znamenju. Tu Jupiter prinaša več volje, moči, prodornosti, podjetnosti, potrebe po uspehu, dosežku, statusu, razkošju. Najbolj spodbudno bo deloval na ljudi z veliko planetov v ognjenih znamenjih, torej na ovne, leve in strelce. Dobili boste dodatni zagon, nove priložnosti, nove moči in voljo za življenje. Tudi na družbeni ravni je videti spodbuden. Glede na to, da smo doživljali leta rušenja sistemov in negotovosti, nas bo njegova harmonična vez v tem in naslednjem letu ponovno postavljala v nekoliko bolj pravni in urejen sistem in prinašala občutek novih začetkov, ki nosijo več trdnosti.
Prvi aspekt, ki ga tvori, je kvadrat s Kironom, takoj po prehodu, na začetku julija. To je tretji kvadrat, lani in letos smo doživeli že dva, toda iz kardinalnih znamenj. Ta kvadrat smo predvsem doživeli kot nepravnost, nepoštenost do žrtev, do tistih, ki trpijo. Občutek, da se rušijo vsi tisti družbeni sistemi, ki naj bi nosili svetovno poštenost. Tokrat je kvadrat fiksen in nas lahko še malce bolj potrese, toda tudi zbudi, da vidimo, da je treba nekaj narediti.
Konec leta in v začetku naslednjega imamo še en obetaven trigon med Jupitrom in Kironom, kar bo malo popravilo nepoštenost in krivice preteklega leta in prineslo več človeške modrosti in moč najti nov način zdravljenja ali poučevanja. Bolj celosten pristop in spodbudo za samozdravljenje. Jupitrovo potovanje po levu se zaključi konec julija 2027, ko preide v devico, o tem pa več naslednje leto.