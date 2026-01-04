  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HOROSKOP

Kaj bi delali horoskopski znaki, če bi zadeli na loteriji

Astrologija razkriva, kako bi posamezni znaki zodiaka ravnali z nepredvidenim bogastvom.
Simbolična slika FOTO: Ronstik Getty Images/istockphoto
Simbolična slika FOTO: Ronstik Getty Images/istockphoto
Delo UI
 4. 1. 2026 | 22:06
6:00
A+A-

Ste se kdaj spraševali, kako bi ravnali, če bi zadeli na loteriji? Bi denar namenili za potovanja, naložbe ali morda dobrodelnost? Astrologija nam lahko ponudi vpogled v to, kako bi posamezni znaki zodiaka upravljali s to nepričakovano srečo. Poglejmo, kaj bi z loterijskim dobitkom storili.

Oven: Pustolovski vlagatelj

Oven, znan po svoji energiji in pustolovskem duhu, bi verjetno del loterijskega dobitka namenil za adrenalinske športe in potovanja v oddaljene kraje. Nič nenavadnega ne bi bilo, če bi se odločil za naložbe v tveganih, a potencialno zelo donosnih projektih. Ovni so znani po tem, da radi tvegajo, zato bi denar uporabili za nekaj, kar bi jim prineslo tako vznemirjenje kot tudi možnost velikih dobičkov.

Bik: Udobje in varnost

Biki cenijo udobje in stabilnost, zato bi svoj loterijski dobitek verjetno porabili za izboljšanje svojega doma in nakup luksuznih predmetov. Prav tako bi verjetno del denarja naložili v varne finančne produkte, da bi si zagotovili dolgoročno varnost. Biki so znani po svoji praktičnosti, zato bi se izognili tveganim naložbam in raje izbrali nekaj, kar bi jim zagotavljalo miren spanec.

Dvojčka: Raznolikost in zabava

Dvojčki, ki jih privlačijo raznolikost in nova doživetja, bi verjetno svoj dobitek porabili za potovanja, izobraževanje in družabne dogodke. Nič nenavadnega ne bi bilo, če bi se odločili za nakup najnovejših tehnoloških igračk ali vlaganje v startupe. Dvojčki bi izkoristili priložnost, da preizkusijo čim več različnih stvari in se pri tem zabavajo.

Rak: Družina na prvem mestu

Raki so znani po svoji ljubezni do družine in doma, zato bi verjetno velik del dobitka namenili za izboljšanje življenjskih pogojev svojih najbližjih. Morda bi kupili večjo hišo ali pa poskrbeli za finančno varnost svojih otrok. Prav tako bi del denarja verjetno namenili za dobrodelne namene, saj so Raki znani po svoji sočutnosti in želji pomagati drugim.

Lev: Razkošje in prestiž

Levi obožujejo pozornost in razkošje, zato bi svoj loterijski dobitek verjetno porabili za luksuzne avtomobile, prestižna oblačila in eksotične počitnice. Prav tako bi verjetno organizirali razkošne zabave, kjer bi lahko pokazali svoje bogastvo. Levi uživajo v tem, da so v središču pozornosti, zato bi denar uporabili za stvari, ki bi jim omogočile še večji sijaj.

Devica: Pametne naložbe

Device so znane po svoji praktičnosti in analitičnem umu, zato bi svoj dobitek verjetno skrbno načrtovale in naložile v varne in donosne finančne produkte. Prav tako bi verjetno del denarja namenile za izobraževanje in osebni razvoj. Device bi poskrbele, da bi njihov denar delal zanje in jim prinašal dolgoročne koristi.

Tehtnica: Lepota in harmonija

Tehtnice cenijo lepoto in harmonijo, zato bi svoj loterijski dobitek verjetno porabile za umetniška dela, estetske izboljšave doma in luksuzna potovanja. Prav tako bi verjetno del denarja namenile za dobrodelne namene, saj so tehtnice znane po svoji pravičnosti in želji po ustvarjanju boljšega sveta. Tehtnice bi poskrbele, da bi njihov denar prinesel lepoto in ravnovesje v njihovo življenje.

Škorpijon: Moč in skrivnostnost

Škorpijoni so znani po svoji intenzivnosti in skrivnostnosti, zato bi svoj dobitek verjetno uporabili za naložbe v skrivnostne in ekskluzivne projekte. Prav tako bi verjetno del denarja namenili za raziskovanje skritih znanj in duhovnih praks. Škorpijoni bi poskrbeli, da bi njihov denar prinesel moč in globoko osebno transformacijo.

Strelec: Svoboda in avantura

Strelci, ki cenijo svobodo in avanturo, bi svoj loterijski dobitek verjetno porabili za potovanja okoli sveta in doživljanje novih kultur. Prav tako bi verjetno del denarja namenili za izobraževanje in osebni razvoj. Strelci bi izkoristili priložnost, da razširijo svoja obzorja in živijo življenje polno avantur.

Kozorog: Ambicija in uspeh

Kozorogi so znani po svoji ambiciji in delavnosti, zato bi svoj dobitek verjetno naložili v poslovne projekte in dolgoročne finančne produkte. Prav tako bi verjetno del denarja namenili za izobraževanje in razvoj svojih veščin. Kozorogi bi poskrbeli, da bi njihov denar delal zanje in jim prinašal dolgoročni uspeh.

Vodnar: Inovacije in humanitarnost

Vodnarji, ki so znani po svoji inovativnosti in humanitarnosti, bi svoj dobitek verjetno porabili za podporo znanstvenih raziskav in humanitarnih projektov. Prav tako bi verjetno del denarja namenili za razvoj novih tehnologij in idej, ki bi izboljšale svet. Vodnarji bi poskrbeli, da bi njihov denar prinesel pozitivne spremembe za celotno človeštvo.

Ribi: Umetnost in duhovnost

Ribi, ki cenijo umetnost in duhovnost, bi svoj dobitek verjetno porabili za podporo umetniških projektov in duhovnih praks. Prav tako bi verjetno del denarja namenili za dobrodelne namene, saj so ribi znani po svoji sočutnosti in želji pomagati drugim. Ribi bi poskrbeli, da bi njihov denar prinesel lepoto in duhovno rast v njihovo življenje.

Vsak horoskopski znak ima svoje edinstvene značilnosti, ki vplivajo na to, kako bi ravnal z nepričakovanim bogastvom. Ne glede na to, ali ste pustolovski oven ali praktična devica, je pomembno, da svoj denar upravljate pametno in odgovorno. Kdo ve, morda vam bo astrologija pomagala pri naslednji veliki odločitvi v vašem življenju!

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

Več iz teme

igre na srečoloterijadenarastrologijaznamenja
ZADNJE NOVICE
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Mateja Lahovnika: Škodljiva uredba

Manjše število ortopedskih posegov v javnem zdravstvu bo čakalne vrste še podaljšalo.
Matej Lahovnik4. 1. 2026 | 22:25
22:06
Lifestyle  |  Astro
HOROSKOP

Kaj bi delali horoskopski znaki, če bi zadeli na loteriji

Astrologija razkriva, kako bi posamezni znaki zodiaka ravnali z nepredvidenim bogastvom.
4. 1. 2026 | 22:06
21:27
Bulvar  |  Glasba in film
OČE VOŠČIL ZA NOVO LETO

Vlado Kreslin ganil z objavo o očetu: »Moj oče letos ni nastopil na koncertih v Cankarju, je pa ...« (VIDEO)

Oče Milan Kreslin je zaigral na kitaro in zapel, ob koncu videa pa je vsem zaželel srečno in zadovoljno novo leto.
4. 1. 2026 | 21:27
21:00
Bulvar  |  Suzy
DRUŽINSKA SREČA

Anna Kournikova in Enrique Iglesias: njuna družina se je povečala (Suzy)

Spol in ime otroka sicer še nista znana, zaljubljenca namreč slovita po tem, da svojega družinskega življenja ne izpostavljata javnosti.
4. 1. 2026 | 21:00
20:24
Bulvar  |  Tuji trači
LAŽNA PRIJAVA

Zvezdnik Beverly Hillsa z novo tožbo: dve leti je vztrajal, da je bil žrtev napada

Ian Ziering naj bi podal lažno prijavo in žrtev grdo blatil. Igralec potisnil Hernandeza, da je padel na drugega motorista.
4. 1. 2026 | 20:24
20:11
Bulvar  |  Zanimivosti
DENAR RAZDIRA DRUŽINO

Noro visoki mesečni zaslužki Bonnie Blue sredi »družinskega spora« zaradi denarja

Velik del njene družine podpira njeno kontroverzno delo.
4. 1. 2026 | 20:11

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki