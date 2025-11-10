Kaj kažejo bolečine v želodcu

Želodec ni le organ, ki prebavlja hrano – v holističnih sistemih, kot sta ajurveda in tradicionalna kitajska medicina (TKM), velja za središče čustvene in telesne prebave. Ko nas boli želodec, ne prebavljamo le hrane, ampak tudi – življenje.

V ajurvedi je želodec povezan s pito, ognjeno došo, ki uravnava presnovo in notranjo toploto. Ko je pita v neravnovesju, se pojavijo simptomi, kot so zgaga, kisel želodec, razdraženost in jeza. Zato ajurvedski pristop poudarja umirjanje ognja: lahko, toplo in nežno prehrano (riževe juhe, kuhano zelenjavo, ingverjev čaj v manjših količinah) ter izogibanje pekoči, mastni in kisli hrani. Pomemben je tudi, da je obrok miren – brez hitenja in zaslonov.

V TKM želodec in vranica tvorita par organov, povezan z elementom zemlje. Ko nas skrbi, preveč razmišljamo ali vse analiziramo, energija začne stagnirati, kar vodi v napihnjenost, slabost ali izgubo apetita. Zato kitajski zdravniki pravijo: »Preveč skrbi razjeda želodec.« Pomaga nežna masaža trebuha v smeri urinega kazalca, ki spodbuja pretok energije či.

Po sistemu čaker je želodec povezan s tretjo čakro – solarni pleksus. To je sedež osebne moči in samozavesti. Ko se počutimo nemočne, prestrašene ali preveč pod pritiskom, se ta čakra zapre – energija se »zvije« v želodcu. Pomaga dihanje v trebuh ter afirmacija: »Zaupam sebi. Moja moč izvira iz miru.«

Želodčne težave so torej pogosto jezik telesa, ki nas opozarja, da nekaj težko »prebavljamo« – bodisi besede, dogodke ali čustva. Alternativni pristopi učijo, da zdravljenje ni le v tabletah, ampak v sočutju do sebe, umirjenosti, zaupanju in ljubečem odnosu do svojega telesa. Ko začnemo poslušati svoj želodec, namreč morda prvič zares slišimo – sebe.