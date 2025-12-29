Kaj mora vsak znak pustiti v letu 2025: numerologija razkriva šokantno resnico

Ste občutili, da je bilo leto koncev in zaključkov? To je zato, ker je 2025 označevala 9. leto, po mnenju numerologinje in astrologinje Narayana Montufar, avtorice knjig Zapisano v tvojih zvezdah in Svetlo leto. »Številka 9 je zadnja enačnica vseh enomestnih števil, predstavlja zaključke, zaprtja, kolektivno transformacijo in sveto dokončanje. Glavna energija 9. leta je vedno predaja in spuščanje. Leto številka 9 je intenzivno, saj prinaša občutek pospeševanja,« pravi Montufar. Zaradi tega sprejemamo spremembe v zadnjem mesecu leta, ki nas bodo oblikovale v izboljšano različico sebe za leto 2026, ki bo 1. leto – leto novih začetkov. Numerološka povezava z 9 se ujema tudi s tarot kartico Puščavnik, ki simbolizira introspektivne trenutke in zdravljenje, povezano z znakom Devica. To je bilo leto, v katerem smo spustili skrbi in tesnobo.

Montufar dodaja, da številka devet sovpada z energijo Marsa, planeta akcije, ki vse izvaja intenzivno, pogosto prinaša konce in razhode v odnosih in sodelovanjih. Astrološko gledano: Južni vozel usode je bil v Devici, Severni vozel v Ribah. To nas je učilo spuščanja starih čustev in sprejemanja novega razmišljanja. Ribi kot zadnji znak zodiaka simbolizirajo zaključevanje ciklov, intuitivno razumevanje in zdravljenje srca.

Kaj je moral spustiti vsak znak

Oven (21.3.–19.4.)

Oven se uči zaupati intuiciji in postopno obravnavati zadeve. 2025 vas je naučilo biti impulzivni, a bolj premišljeni. Vaša odločnost ostaja, vendar z več skrbnosti in prijaznosti.

Bik (20.4.–20.5.)

Bik je moral opustiti uporabo šarma za izogibanje odgovornosti. Zdaj morate prevzeti skrb zase in delovati z intelektom, ne samo s simpatijo.

Dvojčka (21.5.–20.6.)

Dvojčka so postali bolj realni glede kariere. 2025 vas je naučilo delovati po pravilih, če želite napredovati in pridobiti povišico.

Rak (21.6.–22.7.)

Rak je moral spustiti impulzivna čustva in graditi močne temelje za izražanje čustev. Konsistentnost je ključna, ne strastne reakcije.

Lev (23.7.–22.8.)

Lev je analiziral finance in se naučil živeti svobodno brez omejitev. Naučili ste se obvladovati proračun, kar vam bo omogočilo prihodnje svobodno odločanje.

Devica (23.8.–22.9.)

Devica je spoznala pomen postavljanja meja v odnosih. Daje veliko drugim, a se mora zdaj naučiti energijo nameniti sebi.

Tehtnica (23.9.–22.10.)

Tehtnica je morala spustiti kaos in prevzeti odgovornost. Potrebna je vera v spremembe in identifikacija vzrokov, ki vas ovirajo.

Leto 2025 nas je učilo spuščanja starih čustev in sprejemanja novega razmišljanja. FOTO: Dzhulbee, Getty Images

Škorpijon (23.10.–21.11.)

Škorpijon intenzivno občuti energijo Marsa. Naučil se je ceniti podporo resničnih prijateljev in spustiti tiste, ki niso bili ob njem.

Strelec (22.11.–21.12.)

Strelec je moral najti ravnovesje med delom in življenjem. 2025 vas je naučilo upočasniti, uživati trenutke in posvetiti čas družini ter ljubljenim.

Kozorog (22.12.–19.1.)

Kozorog se je spopadel z družinskimi težavami in jih postavil za sabo. Leto je omogočilo obnovo zaupanja in pripravo na družinske praznike z veseljem.

Vodnar (20.1.–18.2.)

Vodnar se je učil o finančnih napakah. 2025 je prineslo razumevanje, da je deljenje težav in pogovor o finančnih vprašanjih ključno za notranji mir.

Ribi (19.2.–20.3.)

Ribe so morale spustiti notranji pritisk in stres. Leto je omogočilo razvoj novega odnosa do sebe, kar je ključno za čustveno in duševno zdravje, poroča People.

Preberite še: