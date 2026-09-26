Kaj nam jesensko enakonočje pove o ravnovesju, odnosih in pogumu

Jesensko enakonočje je za nami, dnevi so vse krajši, narava nas s počasnim umirjanjem opominja, da se tudi mi lahko za trenutek ustavimo. V astrologiji je vstop Sonca v tehtnico povezan z ravnovesjem, odnosi in iskanjem prave mere. To obdobje lahko zato razumemo kot simbolično priložnost, da pogledamo, kaj se v našem življenju še vedno drži, čeprav bi bilo morda bolje, da to pustimo za seboj.

Včasih so to stare zamere, drugič odnos, ki nas izčrpava, navada, za katero že dolgo vemo, da nam ne koristi. Jesen nas uči, da spuščanje ni nujno izguba. Drevo mora odvreči listje, da se lahko pripravi na nov cikel, podobno lahko tudi mi naredimo prostor za nekaj novega. Ni nam treba čez noč spreminjati vsega. Dovolj je, da se vprašamo, kaj nam jemlje mir in česa se oklepamo samo zato, ker se bojimo spremembe.

Morda je pravi trenutek, da zaključimo pogovor, ki ga že predolgo odlašamo, pospravimo predmet, ki nas veže na preteklost, ali si preprosto priznamo, da nečesa ne želimo več. Notranje ravnovesje se namreč začne z majhnimi koraki.