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Kaj nam kažejo zvezde do konca leta: leto čiščenja, sprememb in novih začetkov

Da je to leto velikih novosti in sprememb, ni nobena skrivnost. Druga polovica leta bo sicer lažja, kot je bila prva, čeprav bo še nekaj izzivov, tudi vremenskih. Toda postopoma se gradi stabilnost, več bo radosti in konec leta manj manipulacij s strani močnejših.
Če greste na dopust avgusta, naj bo ta aktiven. FOTO: Kathrin Ziegler/Getty Images

Če greste na dopust avgusta, naj bo ta aktiven. FOTO: Kathrin Ziegler/Getty Images

Jupiter prinaša več volje, optimizma, ambicioznosti, željo po uspehu, moči, ki nam omogoča priti do želenega. FOTO: Westend61/Getty Images

Jupiter prinaša več volje, optimizma, ambicioznosti, željo po uspehu, moči, ki nam omogoča priti do želenega. FOTO: Westend61/Getty Images

Poletje bo najlepše za leve. FOTO: M_a_y_a/Getty Images

Poletje bo najlepše za leve. FOTO: M_a_y_a/Getty Images

Zaradi Jupitra bo letos poletje še vroče. FOTO: Simpleimages/Getty Images

Zaradi Jupitra bo letos poletje še vroče. FOTO: Simpleimages/Getty Images

Če greste na dopust avgusta, naj bo ta aktiven. FOTO: Kathrin Ziegler/Getty Images
Jupiter prinaša več volje, optimizma, ambicioznosti, željo po uspehu, moči, ki nam omogoča priti do želenega. FOTO: Westend61/Getty Images
Poletje bo najlepše za leve. FOTO: M_a_y_a/Getty Images
Zaradi Jupitra bo letos poletje še vroče. FOTO: Simpleimages/Getty Images
Joy Lotos
 10. 7. 2026 | 13:13
6:44
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Poleti bo veliko astrološkega dogajanja. Retrogradni Merkur od 29. 6. do 23. 7. prinaša na plan teme preteklosti. Marsikje nas bo še ustavil, želel, da se vrnemo v preteklost in jo predelamo. Vračanje nazaj bo globlje kot običajno, čas je idealen za regresijo, hipnozo in druge oblike zdravljenja preteklosti.

Kiron je za tri mesece vstopil v bika. Njegov kvadrat z Jupitrom (2. 7.) je bil aktualen že lani in letos. V manj kot pol leta smo se morali soočati z rano sesutja pravnega sveta, stare strukture, ki so se trudile držati svetovnega prava, so se rušile. Zdaj prihaja še zadnji udarec, tudi neki pomembni valuti, morda funtu. Zasebno na nas pritiska realnost inflacije, ob isti količini dela si lahko manj privoščimo.

Vroče bo

Drugi pomembni prehod je Jupitrov vstop v leva, kjer bo do julija 2027. To lahko prinese kak požar več, ker je toliko planetov v ognjenih znamenjih, še malo dvigne temperature in zmanjša količino dežja. Zasebno prinaša več volje, optimizma, ambicioznosti, željo po uspehu, moč priti do želenega. Najprijetnejši bo za tiste, ki imajo več planetov v ognjenih znamenjih.

Zaradi Jupitra bo letos poletje še vroče. FOTO: Simpleimages/Getty Images
Zaradi Jupitra bo letos poletje še vroče. FOTO: Simpleimages/Getty Images

V juliju bo lotos treh transaturnovcev poseben dogodek, ki bo prinesel veliko novosti, vsaj na ravni znanosti. Lahko nas nosijo ideali in zamisli. Če želimo izkoristiti te posebne, čarobne vplive, se je treba prizemljevati, da ne naredimo napake. Jupiter se bo vmešal med 19. in 23. 7. ter pomagal usmeriti energijo na raven znanosti, premeša lahko tudi karte, vezane na finance. Določene delnice bodo strmo rastle, predvidevam, da tiste, vezane na nove vire energije, moderno tehnologijo, robotiko in nove farmacijske pristope.

Julij je boljši za dopust

Avgusta se bo veliko dogajalo. Mars in Pluton bosta v kontraparaleli, tako bo več agresije, močnih odzivov, a hkrati lahko uporabimo presežke energije za šport, gradnjo, fizično delo. Skrajnosti so lahko vezane tudi na vreme. Prizemljujmo se, delajmo, telovadimo. Julij je primernejši za odhod na morje kot avgust, toda če greste avgusta, bodite aktivni, ker se bo z lenobo v nas nabirala jeza. Avgusta imamo tudi dva pomembna mrka. Popolni sončev (12. 8.) bo viden malo več kot dve minuti in bo s tem deloval dve leti, kot popolni bo viden prek Španije, tako da bo ta najbolj pod udarom požarov ali drugih naravnih katastrof. Kot delni bo viden še na SZ Afrike, na zgornjem delu Severne Amerike in po Evropi, na Portugalskem in v Franciji. Pri nas ne bo viden, tako bo vpliv kratkotrajnejši in manj skrajen. V karti sončevega mrka za Slovenijo je kotni slovenski Saturn, tako bomo resni, nekoliko finančno obremenjeni. Točka mrka pride na slovensko konjunkcijo Venere in Marsa v 8. hiši, kar nosi veliko vroče krvi, vezane na finančno področje. Ker je v kvadratu s Plutonom, se bo vršil dodaten pritisk na vladajoče. Lunin mrk 28. 8. bo za Slovenijo koten. Prinaša nepričakovane hitre spremembe, vezane tudi na vlado. Ker je čez ta mrk koten tudi kvadrat Marsa in Plutona predsednika vlade, obstaja nevarnost velikega pritiska nanj in nepričakovanih težkih zasukov, vezanih na vlado.

Jupiter prinaša več volje, optimizma, ambicioznosti, željo po uspehu, moči, ki nam omogoča priti do želenega. FOTO: Westend61/Getty Images
Jupiter prinaša več volje, optimizma, ambicioznosti, željo po uspehu, moči, ki nam omogoča priti do želenega. FOTO: Westend61/Getty Images

Eden svetovno pozitivnejših vplivov poletja je ognjeni trigon Jupitra in Saturna, ki obljublja, da se bo svet spet bolj postavil v red, da bo več predvidljivega dogajanja, pravno bolj poštenega ravnanja, na finančnih trgih ponovno bolj predvidljivo realnost. Eksakten bo 1. 9. 2026.

Poletje bo najlepše za leve. FOTO: M_a_y_a/Getty Images
Poletje bo najlepše za leve. FOTO: M_a_y_a/Getty Images

Jesensko vračanje v preteklost

Vso jesen bo Pluton na sončevi meji po deklinaciji, tako bo veliko pritiska na posameznika in družbo, da se očistimo vsega, kar je temno in težko. V tem času imamo dve retrogradnosti, tako nas bo, najbolj oktobra in novembra, vleklo v preteklost. Najprej se 3. 10. obrne Venera, nato 24. 10. Merkur. Oba se obračata v škorpijonu, tako bo mogoče iti globoko vase, v preteklost, lastno temo in tam nekaj predelati. Venera nas bo sprva vlekla v globino, intenzivnost, posesivnost na ravni odnosov, lastne vrednosti ali odnosa do materialnega. Na potovanju nazaj ob prehodu v tehtnico bo prinesla na plan rane odnosov ali lastne vrednosti, a jih tudi pozdravila, prinesla zjasnitev, pomiritev in razumevanje. Treba bo iti tudi skozi bolečino, da omogočamo boljše odnose, trdnejšo lastno vrednost, boljši odnos do materialnega. Merkur nas bo tudi vodil v podzemlje, da nam pokaže, kaj je preživeto. Nujno je spuščati prepričanja, ki nam ne koristijo več. Oba se bosta obračala direktno sredi novembra. Potem bo življenje lažje.

Družbene spremembe

Jupitrov trigon s Kironom 30. 11., ki se bo ponovil še januarja 2027, je dober znak, da se končno svet budi v poštenost, da žrtve dobijo pravico, ne da je ta samo v rokah močnih. Zadnji večji družbeni aspekt letos bo trigon Urana in Plutona, ki se kaže kot izjemno močna potreba po družbenih spremembah. Prinaša budnost človeka, človeštva, moč množice, da se postavi zase, če je treba, in glasno reče ne tistemu, kar ni dobro zanj. Prihajajo upori, spremembe, moč ljudstva. Izjemna energija, ki ne bo dopustila, da se nam dela krivica in se manipulira z nami.

Drugi del leta bo lepši kot prvi. Julij zna biti čaroben, avgusta nam lahko nagaja vreme, tudi nam z vetrom in sušo, drugje po Evropi lahko z ognjem. Avgusta so mogoči agresivni izpadi, tako osebno kot družbeno skrajni. Septembra prihaja več strukture. Od oktobra do sredine novembra se bomo vračali nazaj in predelovali odnose in lastno vrednost. Konec novembra se bomo dvignili za pravice in preprosto ne bomo mogli več spregledati manipulacij.

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