  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOBRO JE VEDETI

Kaj pomeni, če nimamo kardinalne energije

Ko začnemo delovati, se vse spremeni. Energija se premakne, samozavest zraste.
Ko v rojstni karti nimamo planetov ali točk v kardinalnem modusu, nimamo notranjega impulza, ki bi nas pognal v akcijo. FOTO: Halfpoint Images/Getty Images
M. B. Z.
 28. 4. 2026 | 16:15
3:56
A+A-

V astrologiji modusi razkrivajo naš način delovanja. Ne govorijo o tem, kaj čutimo ali kaj si želimo, temveč kako pristopamo k življenju. Poznamo tri, to so kardinalni, fiksni in spremenljivi. Kardinalni modusi (oven, rak, tehtnica, kozorog) so tisti, ki začenjajo. So pobuda, akcija, prvi korak. Fiksni (bik, lev, škorpijon, vodnar) držijo smer, vztrajajo in gradijo. Spremenljivi (dvojčka, devica, strelec, ribi) pa prinašajo prilagodljivost, gibanje in sposobnost prehajanja. Ko v rojstni karti nimamo planetov ali pomembnih točk v kardinalnem modusu, se to pozna bolj, kot si mislimo, saj nimamo notranjega impulza, ki bi nas pognal v akcijo. Pogosto čakamo na pravi trenutek, znak, okoliščine. Ideje zorijo, scenariji se vrtijo v glavi, a odločitev, da nekaj začnemo, lahko prelagamo.

Kot takšni smo lahko premišljeni, celo modri. Ne skačemo na prvo žogo, ne reagiramo impulzivno. A zato lahko zamudimo priložnosti. Življenje nas ne ustavi – mi sami se včasih ustavimo še pred začetkom. V odnosih to še bolj pride do izraza. Privlačijo nas ljudje s kardinalno energijo – tisti, ki znajo narediti prvi korak, ki vodijo, ki prevzamejo pobudo. Ob njih se počutimo varneje, bolj živo. Oni nas premaknejo, ko sami oklevamo. Pogosto iščemo partnerja, ki jasno pove, kaj želi, ki nas povabi v izkušnjo in ne čaka.

Ne skačemo na prvo žogo, ne reagiramo impulzivno. A zato lahko zamudimo priložnosti. FOTO: Tatiana Maksimova/Getty Images
Ne skačemo na prvo žogo, ne reagiramo impulzivno. A zato lahko zamudimo priložnosti. FOTO: Tatiana Maksimova/Getty Images

Mi v odnos prinašamo druge kakovosti. Če imamo poudarjen fiksni modus, smo zvesti, stabilni, zanesljivi. Če prevladuje spremenljivi, smo razumevajoči, prilagodljivi, odprti. A ko pride do odločitev – kam naprej, kako rešiti konflikt, kdaj narediti premik –, se lahko umaknemo. Kako prepoznamo človeka brez kardinalne energije? Pogosto govori o načrtih, a jih ne začne. Veliko razmišlja, analizira, prilagaja se razmeram. Redko predlaga smer. Če ga vprašamo, kaj si želi, lahko odgovori nejasno ali se prilagodi sogovorniku. Ne, ker ne bi vedel, ampak ker ne čuti nuje, da bi to izrazil in uresničil takoj.

Kardinalno energijo lahko zavestno krepimo

Tak človek se lahko izogiba konfliktom, ker ne želi prevzeti vloge pobudnika spremembe. Raje počaka, da se stvari razjasnijo same ali nekdo drug naredi prvi korak. V skupinah pogosto ostaja v ozadju, čeprav ima veliko za ponuditi. Kaj mu manjka? Ne sposobnost, ne inteligenca, ne čustvena globina. Manjka mu prvinska iskra začetka. Pogum, da začne, še preden je popolnoma pripravljen. Da reče 'zdaj' namesto 'enkrat'.

A tega se lahko naučimo. Kardinalno energijo lahko zavestno krepimo z malimi odločitvami in zavedanjem, da ni treba čakati idealne priložnosti. Dovolj je, da naredimo prvi korak. Pomaga, da si postavimo jasne roke, si dovolimo napake, vadimo pobudo v vsakdanjih situacijah – predlagamo srečanje, začnemo pogovor, sprejmemo odločitev brez neskončnega tehtanja. Ko začnemo delovati, se spremeni vse. Energija se premakne, samozavest zraste. In nenadoma ugotovimo, da nismo več tisti, ki čakamo. Postanemo tisti, ki ustvarjamo. In morda je prav to največja lekcija – da ne potrebujemo popolne karte, da bi živeli polno. Potrebujemo le pogum, da stopimo naprej.

 

O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki