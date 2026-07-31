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DUHOVNA MODROST

Kaj pomeni dualnost v duhovnosti

Od nekdaj je del zgradbe našega vesolja, vsaka sila ima svoje nasprotje. Svetloba ne more obstajati brez teme, življenje ne brez smrti.
Dualnost lahko razumemo kot mehanizem našega vesolja in drugih ravni zavesti. FOTO: Eoneren/Getty Images
Dualnost lahko razumemo kot mehanizem našega vesolja in drugih ravni zavesti. FOTO: Eoneren/Getty Images
M. B. Z.
 31. 7. 2026 | 05:20
3:18
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Zakon dualnosti v duhovnosti je zanimiv koncept. Njegovo razumevanje nam pomaga laže sprejemati težke življenjske izkušnje, živeti z več zaupanja in manj upiranja, najti več notranjega ravnovesja in miru. To načelo prežema vse ravni obstoja – od delovanja fizičnega sveta do duhovnih ravni zavesti in energijskega sistema, katerega del naj bi bili vsi.

Dualnost lahko razumemo kot mehanizem našega vesolja in drugih ravni zavesti. Na kratko povedano pomeni ločenost. Kjer obstaja ločenost, obstaja dualnost. Kjer ločenosti ni, dualnosti ni. Predstavljajte si kovanec. Da obstaja, potrebuje obe strani. Brez nasprotnih, a dopolnjujočih se polov ni kontrasta. Prav kontrast ustvarja prostor za življenje in izkušnje. Vsako lastnost si lahko predstavljamo kot lestvico med dvema skrajnostma. Če ne bi obstajala zlonamernost, ne bi niti dobrohotnost, saj sta to dva konca istega spektra. Enako velja za toploto in mraz.

Z duhovnega vidika omogoča raznolikost izkušenj in širše izražanje zavesti. FOTO: Tara Moore/Getty Images
Z duhovnega vidika omogoča raznolikost izkušenj in širše izražanje zavesti. FOTO: Tara Moore/Getty Images

Z duhovnega vidika dualnost omogoča raznolikost izkušenj in širše izražanje zavesti. Zaradi nje obstajajo različne oblike življenja in ravni zavesti. Brez nje ne bi mogli obstajati posamezni duhovi ali duše. Če ni ločenosti, obstaja samo ena sama zavest.

In kako presežemo dualnost?

V mnogih duhovnih tradicijah se dualnost razume kot občutek ločenosti od Boga, izvora ali univerzalne zavesti. Materialni svet je ena plast, astralni svet druga, najvišja raven je popolna enost z izvorom. Na tej najvišji ravni dualnosti ni več. Materialni svet je najbolj oddaljen od izvora. Tu se ljudje doživljamo kot popolnoma ločena bitja, zato je dualnost najizrazitejša. Ego je mehanizem, ki ustvarja občutek ločenosti. Kjer je ego, je individualna identiteta, s tem tudi dualnost. Ljudje imamo ego, saj brez občutka individualnosti ne bi obstajali kot ločena bitja.

Nedualnost predstavlja stanje popolne enosti, ko ni več razlikovanja med jazom in drugim, med svetlobo in temo ali med dobrim in slabim. Obstaja le ena sama zavest.

Takšna stanja po različnih duhovnih tradicijah lahko začasno doživijo razsvetljenci, menihi ali šamani med globokimi duhovnimi praksami. Toda človek se mora nato vrniti v vsakdanje življenje, kjer ponovno deluje znotraj dualnega sveta.

In kako presežemo dualnost? Z zavedanjem, da telo ni naše pravo bistvo, ampak le sredstvo, skozi katero se izraža zavest. Ko se manj poistovetimo z materialnim svetom, laže začnemo zaznavati globljo povezanost z vsem, kar obstaja. V številnih duhovnih tradicijah je cilj postopno vračanje k izvoru. Ta proces traja številna življenja, vendar je prav v tem namen duše – preseči iluzijo ločenosti in ponovno prepoznati enost.

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duhovna modrostživljenjeduhovnostdualnost
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