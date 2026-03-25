Kaj pomeni, ko se iste sanje vračajo

Ko se nam sanje ponavljajo, nas to redko pusti ravnodušne. Zbudimo se z enakim občutkom, podobami, včasih strahom. Kot da nas noč kliče nazaj na isto mesto, dokler ne razumemo, kaj nam želi povedati. Ponavljajoče se sanje običajno niso naključje. Pogosto jih doživljamo v obdobjih notranje napetosti, neodločenosti ali potlačenih čustev. Sanje takrat postanejo ogledalo. Pokažejo nam, česar čez dan nočemo videti, si ne upamo priznati ali potiskamo vstran. Če sanjamo beg, padanje, zamujanje, izgubo ali vračanje v stare prostore, nam podzavest morda sporoča, da pred nečim bežimo, nimamo nadzora ali nas nekaj iz preteklosti še vedno drži.

Ponavljajoče se sanje nas torej opozarjajo. Vztrajajo, ker sporočilo še ni sprejeto. So notranji alarm, ki utripa, dokler ne pogledamo vase bolj iskreno. Kaj nas teži? Česa ne izrečemo? Kje stojimo na mestu? Pomembno je opazovati, kako se v teh sanjah počutimo. Prav občutek je pogosto ključ. Strah, tesnoba, žalost ali nemoč povedo več kot zgodba. Podoba se lahko ponavlja, ker se ponavlja naš notranji vzorec. Ko se nam sanje vračajo, je čas, da jih ne odrinemo več z zamahom roke. Morda nas kliče del nas, ki želi, da ga končno slišimo.