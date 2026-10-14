Kaj pomenijo planeti na rojstnem mestu

V astrologiji imajo planetarni povratki poseben pomen. Gre za trenutke, ko se planeti vrnejo na položaje, ki so jih zasedali ob našem rojstvu. Takrat zaključujemo pomembna življenjska poglavja in začenjamo nova. Najpogosteje doživljamo Lunin povratek, saj se Luna na svoje rojstno mesto vrne približno vsakih 27 dni. Povezujemo ga s čustvi, družino, notranjimi potrebami in razpoloženjem. Sončev povratek nastopi vsako leto okoli našega rojstnega dne. Simbolično zaznamuje začetek novega osebnega leta, zato na njegovi podlagi pripravljamo letne napovedi.

Merkurjev povratek nastopi približno enkrat na leto in odpira vprašanja komunikacije, razmišljanja in učenja. Tudi Venerin povratek se zgodi približno enkrat na leto in osvetli naše ljubezensko življenje, odnose, vrednote in odnos do denarja. Marsov povratek nastopi približno vsaki dve leti. Povezujemo ga z novim zagonom, pogumom, ambicijami in načinom, kako uveljavljamo svojo voljo.

Jupitrov povratek se zgodi približno vsakih 12 let, Saturnovega prvič doživimo okoli 29. leta. Prvega povezujejo s priložnostmi in rastjo, drugega z odgovornostjo, zrelostjo in velikimi prelomnicami. Uranov povratek nastopi pri približno 84 letih, medtem ko Neptunovega in Plutonovega zaradi izjemno dolgih obhodnih dob ne doživimo.