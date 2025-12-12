Kaj pravijo guruji o 2026. To ni leto čudežne rešitve, ampak leto poguma

Ko poslušamo guruje in duhovne učitelje, se za leto 2026 ponavlja ista misel: ni več časa za izgovore. Leta bežijo, svet je vse bolj glasen, mi pa vse bolj utrujeni od lastnih pretvarjanj. In prav to naj bi bilo glavno v 2026. – leto brutalne iskrenosti do sebe in sveta.

Začeli bomo čutiti, kam nas duša vleče, tam se bodo vrata odpirala hitreje. FOTO: Xixinxing/Getty Images

Mnogi učitelji pravijo, da bo 2026 leto streznitve od iluzij. Vse tisto, pred čemer smo si zatiskali oči – odnosi, ki ne delujejo, delo, ki nas prazni, navade, ki nas tiho uničujejo –, se bo začelo lomiti pred nami. Ne bomo več mogli igrati vlog, v katerih ni naše duše. Kot da bi univerzum rekel: »Ali živiš resnico ali se ti bo življenje začelo sesuvati v delih, kjer si lažeš.«

Pravijo, da bo pritisk največji na odnose. Ne samo partnerske, tudi prijateljske, družinske, poslovne. Vse, kar temelji na strahu, manipulaciji, odvisnosti ali vlogah žrtve in rešitelja, naj bi se začelo razkrivati. Dobili bomo jasne signale, ali ob nekom rastemo ali ne. Duhovni učitelji nas spodbujajo, naj ne iščemo več popolnih ljudi, ampak iskrene – take, ob katerih smemo res biti mi, s svojimi sencami in svetlobo.

Veliko govorijo tudi o telesu. Da bo 2026 leto, ko nas bo telo nehvaležno opozarjalo, če ga še naprej ignoriramo. Leta in leta smo živeli v glavi, med zasloni, v mislih, ki ne potihnejo. Guruji pravijo, da nas bo življenje nežno, a vztrajno vleklo nazaj v dih, v gibanje, stik s svojim ritmom. Če bomo trmasto ignorirali signale, jih bomo čutili kot utrujenost, nespečnost, tesnobo. Če jih bomo poslušali, se nam bo telo spremenilo v anteno – jasno nam bo pokazalo, kaj je za nas da in kje je ne.

Nekateri guruji napovedujejo tudi razpad starih struktur v našem načinu razmišljanja. Ne nujno revolucijo v svetu, ampak revolucijo v naši glavi. Začeli naj bi se spraševati: kdo nam je povedal, da moramo živeti tako, kot živimo? Kdo nam je prodal zgodbe o uspehu, sreči, obveznostih? Leto naj bi prineslo val ljudi, ki se ne bodo več zadovoljili s 'tako pač je', ampak bodo iskali svojo pot – tudi če je manj razumljena in manj varna.

Velika tema 2026. naj bi bila tudi srčna inteligenca. Učitelji pravijo, da nam logika brez srca ne bo več dovolj. Začeli bomo čutiti, kam nas vleče duša, tam se bodo vrata odpirala hitreje. Kjer bomo vztrajali samo zaradi strahu, ugleda ali denarja, se bodo stvari zatikale, rušile. Ne kot kazen, ampak kot povabilo: »Hej, sem ne spadaš več.«

Duhovni učitelji predlagajo, da si priznamo, kje živimo proti sebi, da nežno, a odločno zapiramo vrata, kjer se dušimo, da vsak dan naredimo vsaj eno stvar, ki je v skladu z našim srcem, ne s pričakovanji drugih. 2026. ni leto čudežne rešitve, ampak leto poguma. Ne bomo več pripravljeni živeti polovičarsko. Vprašanje je, ali bomo v novo leto vstopili s starimi maskami ali pristno resnico o tem, kdo v resnici smo.