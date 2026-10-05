Kaj se zgodi, ko je Merkur v škorpijonu

Ko Merkur potuje skozi škorpijona (v tem znamenju se 24. 10. obrne retrogradno, zapusti ga 6. 12.), postanejo naše misli globlje, besede bolj premišljene in prodorne. Ne zadovoljimo se več s površinskimi odgovori, ampak želimo vedeti, kaj se skriva v ozadju. To je odličen čas za raziskovanje, zahtevne pogovore, reševanje skrivnosti, urejanje finančnih vprašanj in razmišljanje o stvareh, ki smo jih dolgo potiskali na stran.

V odnosih bomo hitreje zaznali neizrečeno in bolj pozorno poslušali, kaj nam drugi v resnici sporočajo. Toda pazimo, da ne postanemo sumničavi ali obsedeni z iskanjem skritih pomenov. Izogibajmo se manipulaciji, zasliševanju in besedam, s katerimi bi želeli druge prizadeti.

Finančno je to primeren čas za pregled dolgov, skupnih financ, pogodb in dolgoročnih obveznosti, manj za nepremišljene poteze. Gnala nas bo želja po resnici in nadzoru. Ta vpliv najbolje izkoristimo tako, da postavljamo prava vprašanja, raziskujemo in se pogovarjamo iskreno, vendar brez potrebe, da moramo za vsako ceno izvedeti prav vse.