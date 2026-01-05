  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DUHOVNI NASVET

Kaj se zgodi, ko zaupamo vesolju?

Je spuščanje preteklosti, ker ne dovolimo, da stari strahovi pišejo novo poglavje. Meditiramo, da spet slišimo mirni notranji glas.
Ko res začnemo zaupati, strah in dvom izgubita moč. FOTO: Romolotavani/Getty Images
Ko res začnemo zaupati, strah in dvom izgubita moč. FOTO: Romolotavani/Getty Images
M. B. Z.
 5. 1. 2026 | 22:01
2:38
A+A-

Ko rečemo, da zaupamo vesolju, ne govorimo o čudežni palici, ki izpolni vsako željo. Govorimo o notranji drži: da nas življenje nosi tudi takrat, ko nas strese. Naša vera ni vedno enako močna. Pridejo dnevi, tedni, celo meseci, ko se počutimo odrezane, kot da smo spet na začetku. To je človeško. Zaupanje ni popolnost, ampak vračanje k sebi in v ravnovesje. Ko res začnemo zaupati, strah in dvom izgubita moč. Ne, ker bi izginila, ampak ker ju ne hranimo več z nenehnim 'kaj pa če'. Globlje se povežemo s sabo in drugimi. Postanemo bolj občutljivi za znake: nenavadna srečanja, pravi stavek ob pravem času, naključja, ki niso več videti naključna. Intuicija se izostri, telo pogosto odgovori z olajšanjem – manj je napetosti, več miru in boljši spanec. A ključno je, da predajanje ne pomeni pasivnosti. Ne pomeni, da čakamo in upamo. Pomeni, da sprejmemo, da ne moremo nadzirati vsega – in vseeno delujemo. Mi delamo korake, a ne iz prisile, perfekcionizma in norenja, ampak iz usklajenosti. Takrat nas akcija ne izčrpa, ampak napolni. Takrat vemo, kateri da je res naš in kateri ne nas rešuje.

Ko smo usklajeni, laže spustimo nadzor nad okoliščinami. Tudi če nekaj na površju ni videti dobro, znotraj čutimo, da nas nekam vodi. In ko potrebujemo umik, tišino, vemo, da počitek ni poraz, ampak nastavitev kompasa. Meditiramo, da presejemo hrup sveta in spet slišimo mirni notranji glas. Dovolimo čustvom, da stečejo, ker potlačena postanejo senca, ki nam vodi življenje iz ozadja. Dve preprosti vprašanji sta ključni: Kaj danes potrebujem? Kaj danes želim izraziti? Ko to ponavljamo, se razkrijejo naši nezavedni vzorci. Zaupanje vesolju je tudi spuščanje preteklosti. Ne, ker bi pozabili, ampak ker ne dovolimo, da stari strahovi pišejo novo poglavje. Vero gradimo z dejanji, korak za korakom. In nekega dne opazimo, da magija ni prišla od zunaj: mi smo se uglasili nanjo.

Več iz teme

življenjezaupanjedružbaduhovni nasvet
ZADNJE NOVICE
22:03
Novice  |  Kronika  |  Doma
OGENJ

V Godiču gorela hiša, v Brdcah gospodarsko poslopje

Nihče k sreči ni bil poškodovan.
5. 1. 2026 | 22:03
22:01
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNI NASVET

Kaj se zgodi, ko zaupamo vesolju?

Je spuščanje preteklosti, ker ne dovolimo, da stari strahovi pišejo novo poglavje. Meditiramo, da spet slišimo mirni notranji glas.
5. 1. 2026 | 22:01
21:42
Novice  |  Kronika  |  Doma
NASILJE NA DOLENJSKEM

Pijan 40-letnik v Brezju znova nad žrtve, kljub policiji se ni umiril

Od groženj mami do pretepov partnerk – policija je morala na Dolenjskem večkrat ukrepati.
5. 1. 2026 | 21:42
21:17
Novice  |  Slovenija
PRODAJA HČERINSKE DRUŽBE

Slovenski magnat prodal bencinske črpalke družbi iz Združenih arabskih emiratov

Trenutno po Sloveniji deluje 21 servisov znamke Maxen.
5. 1. 2026 | 21:17
21:00
Bulvar  |  Suzy
NASILJE

Kampanja z Ajdo Smrekar: Dokler naju smrt ne loči (Suzy)

V Sloveniji so na mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami predstavili regionalno kampanjo pod sloganom Dokler naju smrt ne loči.
5. 1. 2026 | 21:00
20:53
Šport  |  Športni trači
PIŠE SPOMINE

Eden največjih športnikov padel v pekel drog in alkohola, medalje prodal za 380 tisočakov

»Bile so le pika na i neverjetnega potovanja,« je zapisal na družbenih omrežjih Ryan Lochte.
5. 1. 2026 | 20:53

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki