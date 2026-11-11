V ljubezni škriplje? To lahko reši vajino zvezo!

Ljubezen ni vedno pravljica. Tudi v najlepših odnosih pridejo trenutki, ko se počutimo nerazumljene, prizadete ali osamljene. Toda način, kako se odzovemo na težave, lahko odloči, ali se bomo s partnerjem še bolj povezali ali oddaljili. Ko nas partner prizadene, se pogosto začnemo braniti, napadati ali umikati. A namesto da takoj iščemo krivca, se raje vprašajmo, kaj nas je v resnici zabolelo. Včasih namreč ne reagiramo samo na sedanji dogodek, ampak tudi na stare čustvene rane.

Ne sklepajmo prehitro. Če česa ne razumemo, vprašajmo. Iskren pogovor lahko prepreči marsikateri nesporazum. Pomembno je tudi, da si dovolimo pokazati ranljivost. Ni nam treba vedno delovati močno. Ko nas preplavijo čustva, si vzemimo čas. Prespimo težavo, pojdimo na sprehod ali se pogovorimo s prijateljem. Velikih odločitev ne sprejemajmo sredi prepira.

Ne pozabimo nase. Ljubezen ne pomeni, da moramo zanemariti svoje potrebe. Tudi v srečnem razmerju potrebujemo trenutke samote, počitek in dejavnosti, ki nas veselijo. In najpomembnejše? Ne pričakujmo popolnosti. Vsi kdaj naredimo napako. Odnos gradimo tako, da se učimo poslušati, prevzemati odgovornost in drug drugemu dopuščati prostor za rast.