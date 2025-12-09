Kaj v resnici iščete v partnerju? Astrologija razkriva skrivne želje vsakega znaka

Zakaj imamo občutek, da nam z nekom preprosto ne »klikne«, z drugim pa iskrice letijo že po dveh stavkih? Astrologi pravijo, da to ni naključje. Vsak astrološki znak v partnerju išče nekaj povsem svojega – od ovna, ki brez akcije in izzivov skoraj ne zna ljubiti, do bika, ki sanja o mirnem domu in zvestobi, in rib, ki brez globokih čustev sploh ne vidijo smisla zveze. Če razumete, kaj v resnici potrebuje vaš znak (in znak osebe, ki vam ne gre iz glave), si lahko prihranite marsikatero razočaranje – in morda končno najdete tistega, ki vam res sede »na dušo«.

Oven

Iščejo partnerja, ki jim lahko sledi v energiji, dinamiki in ambiciji. Privlačijo jih pogumni, direktni ljudje, pripravljeni na pustolovščine. V ljubezni najbolj cenijo spontanost, iskrenost in osebo, ki zna držati korak z njihovim intenzivnim tempom.

Bik

Želijo si nekoga, ki prinaša stabilnost, mir in občutek varnosti. Zanje sta ključni zvestoba in popolno zaupanje. V zvezi obožujejo toplino, nežnost in harmonijo, še posebej jih pritegne nekdo, ki ceni rutino, udobje in skupne trenutke sprostitve.

Dvojčka

Iščejo osebo, ki je zgovorna, odprta in zanimiva. Privlačijo jih ljudje, s katerimi lahko ure in ure klepetajo, raziskujejo nove teme in se zabavajo. V ljubezni cenijo svobodo, prilagodljivost in partnerja, ki razume njihovo potrebo po spremembah.

Rak

Hrepenijo po partnerju, ki je čustven, nežen in zanesljiv. V ljubezni si želijo občutka doma, varnosti in pristne bližine. Privlačijo jih skrbne osebe, pripravljene graditi globoko čustveno vez na zaupanju in razumevanju.

Lev

Iščejo ljubezen v osebi, ki zna ceniti njihovo toplino, ustvarjalnost in karizmo. Privlačijo jih ljudje, ki znajo pokazati čustva z velikimi gestami in ob katerih se počutijo posebne. V zvezi želijo zvestobo, občudovanje in partnerja, ki se ne boji odkrito izkazovati ljubezni.

Devica

Želijo si partnerja, ki je zanesljiv, praktičen in stabilen. V ljubezni cenijo iskrenost, doslednost in jasno komunikacijo. Privlačijo jih osebe, ki jim dajejo občutek varnosti, hkrati pa jih z veliko potrpežljivosti in razumevanja spodbujajo k osebni rasti.

Tehtnica

Privlačijo jih takšni, ki v njihovo življenje prinaša ravnovesje, sklad in estetski občutek. Privlačijo jih kulturni, vljudni in čustveno inteligentni ljudje. V zvezi želijo mir, razumevanje in odnos, zgrajen na spoštovanju ter medsebojni podpori.

Škorpijon

Intenzivnost, iskrenost in čustvena globina. Privlačijo jih tisti, ki se ne bojijo ranljivosti in strasti. V ljubezni hrepenijo po zvestobi, popolnem zaupanju in vezi, ki temelji na močni čustveni in fizični povezanosti.

Strelec

Iščejo partnerja, ki je svoboden, širokih pogledov in pripravljen na avanture. Privlačijo jih ljudje, ki delijo njihov optimizem, radovednost in željo po raziskovanju. V zvezi cenijo neodvisnost, spontanost in partnerja, s katerim jim nikoli ni dolgčas.

Kozorog

Želijo nekoga, ki je stabilen, zrel in usmerjen v cilje. V ljubezni potrebujejo zanesljivost, zvestobo in varnost. Privlačijo jih ljudje, ki pokažejo, da so pripravljeni graditi resno, dolgoročno zvezo, utemeljeno na medsebojnem zaupanju in spoštovanju.

Vodnar

Iščejo izvirnost, odprte misli in nagnjenost k nekonvencionalnemu razmišljanju. Privlačijo jih osebe, s katerimi lahko delijo ideje, vizije in malo drugačne poglede na svet. V ljubezni cenijo svobodo, pristnost in partnerski odnos, zgrajen na intelektualni povezanosti.

Ribi

Hrepenijo po partnerju, ki je čustven, sočuten in intuitiven. Privlačijo jih tisti, ki razumejo njihov nežni notranji svet. V zvezi želijo romantiko, duhovno bližino in partnerja, ki zna ponuditi toplino, podporo in globoko čustveno povezanost.