Kaj Venerin povratek razkriva o ljubezni

V astrologiji poleg sončnega povratka, ki zaznamuje novo osebno leto, poznamo tudi Venerinega. Ta nam lahko simbolično razkrije, kakšno obdobje nas čaka na področju ljubezni, odnosov, užitkov in denarja. Toda ali lahko iz njega razberemo, da nova zveza nima prihodnosti ali da poroka ni dobra odločitev?

Venerin povratek se zgodi v trenutku, ko se tranzitna Venera vrne na natanko isto stopinjo zodiaka, na kateri je bila ob našem rojstvu. To se zgodi približno enkrat na leto, a ne nujno okoli rojstnega dne. Zaradi različne hitrosti gibanja in retrogradnih obdobij se lahko datum precej spreminja.

Za trenutek povratka izdelamo posebno astrološko karto, ki jo razlagamo kot simbolni zemljevid svojih odnosov in vrednot za naslednje obdobje.

Najpomembnejši so položaj Venere po hišah in njeni aspekti. Če je v 7. hiši, se lahko bolj posvečamo partnerstvu, dogovorom in skupnim odločitvam. V 5. hiši poudarimo zaljubljenost, romantiko, ustvarjalnost in užitke, v 2. denar, materialno varnost in občutek lastne vrednosti. Pozorni smo tudi na planete na ascendentu in drugih kotih karte ter na povezave z rojstno karto.

Venera v harmoničnem aspektu z Jupitrom lahko simbolizira več družabnosti, veselja in odprtosti, aspekt s Saturnom resnost, odgovornost ali preizkušanje naših pričakovanj. Napeti aspekti z Uranom lahko nakazujejo potrebo po svobodi in spremembah, s Plutonom intenzivna čustva in vprašanja moči.

Venera v harmoničnem aspektu z Jupitrom lahko simbolizira več družabnosti, veselje in odprtost. FOTO: Phamai Techaphan/Getty Images

Venerinega povratka ne obravnavamo ločeno od drugih astroloških kazalnikov. Njegova simbolika je praviloma subtilnejša od večjih življenjskih ciklov, kot so Saturnovi tranziti, progresije in pomembni poudarki sončnega povratka. Če se več teh kazalnikov nanaša na partnerstvo, lahko astrolog v tem prepozna pomembnejšo temo določenega obdobja. Posamezen neugoden aspekt še ne pomeni, da nas čaka ljubezenska kriza.

Samo na podlagi Venerinega povratka nikakor ne bi smeli odsvetovati poroke ali začetka nove zveze. Tudi zahtevna karta lahko simbolizira poglabljanje odnosa, prevzemanje odgovornosti ali razčiščevanje starih nesporazumov.

In če je Venera v karti retrogradna? Zaradi navideznega vzvratnega gibanja lahko Venera isto rojstno stopinjo prečka celo trikrat. Takrat dobimo prvi neposredni povratek, drugega med retrogradnostjo in tretjega, ko se ponovno giblje direktno. Retrogradni povratek simbolično povezujemo s ponovnim vrednotenjem odnosov, vračanjem k nerešenim vprašanjem in razmislekom o tem, kaj si res želimo. Ne pomeni pa samodejno vrnitve nekdanjega partnerja ali razpada zveze.

Venerin povratek je lahko zanimivo povabilo, da se vprašamo, kako ljubimo, kaj pričakujemo in koliko cenimo sebe. Ne more pa zanesljivo napovedati naše ljubezenske usode.