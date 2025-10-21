Kaj vse prinašajo Lunini vozli? Tu je odgovor

Osebe z južnim vozlom v devici ali 6. hiši so čiste, urejene, modre, pedantne, praktične, skrbijo za prehrano, znajo poskrbeti za druge. Pogosto imajo prirojen dar za zdravljenje. Delo jim ni tuje, organizacija časa, prostora tudi ne. Iz vsega so sposobne ustvariti red, zelo natančno, v najmanjše detajle. Obvladujejo svoje življenje, sposobne so organizirati tudi življenja drugih. Njihova pomanjkljivost je prevelika kritičnost do sebe in drugih ter pomanjkanje sočutja za napake drugih. Da se energije prevesijo na drugo stran, jih lahko pretiravanje s popolnostjo privede do zloma, psihičnega ali fizičnega. Včasih je dovolj, da se srečajo s stvarmi, ki jih ni mogoče obvladati, prek drugih - nekdo v bližini zboli ali umre in se sproži kriza, ker vsega ne moremo kontrolirati. Drugič je preskok milejši in gre za spoznanje, da je urejeno, popolno življenje neizpolnjeno, da mu nekaj manjka, ne prinaša zadovoljstva. Zgodi se preobrat in oseba išče tudi stvari, ki niso materialne, podporo vere.

Severni vozel v ribah ali 12. hiši jih uči, da vsega ne moremo nadzorovati, da se je treba sprostiti, odpreti življenju, neznanemu. Pomembno je, da razvijejo vero v nekaj, kar je presežno, jih napolnjuje z duhovnim. Prav je, da znajo uživati v vsem, kar so naredili, ne le ohranjati in vzpostavljati red. Dopustiti, da se življenje dogaja po svoje, počakati pravi val, ne ga obvladati. Uporabiti sposobnosti za red, organiziranje časa in prostora, a ne tako, da se življenju prilagodimo. Izkoristimo, kar nam prinaša. Naučiti se sprejemati lastne napake in napake drugih brez problemov, krivde. Nihče ni popoln. Sprejeti je treba tudi to, da telo ni popolno, da je ranljivo, umrljivo.

Če je južni vozel v ribah ali 12. hiši, so ljudje s to povezavo sočutni, ljubeči, očarljivi, ustvarjalni, duhovni, nekaj čarobnega je na njih, kar druge privlači. Čutijo se močno povezani z vsem, kar jih obdaja, a so lahko izgubljeni. Drug problem je, da ne znajo živeti v materialnem svetu. So nepraktični, včasih neurejeni, zmedeni, nimajo občutka za telo (ne vedo, kdaj so lačni, žejni ali zaspani). Telesno je zanje grobo in nepomembno. Duhovno je nad vsem. So izjemno tankočutni in občutljivi. Včasih imajo izjemne talente, a ker nimajo občutka za čas in prostor ter red, jih teže izkoristijo. Imajo dobro motivacijo in srce, a so manj sposobni konkretno kaj narediti. Glavno gibalo je nemoč uspeha in delovanja, ni pravih rezultatov. Tu se rodi potreba po organizaciji, delu, redu in učenju o prostoru in času.

Severni vozel v devici ali 6. hiši jih uči talent konkretno uporabiti z razvijanjem delovnih navad, občutka za čas in prostor. Vsaka umetnost je povezana tudi s konkretnimi tehnikami, veščinami, zato človeku, polnemu navdiha, prav pride strukturiranost in veščine device. Ljudje s to povezavo se učijo delati, kajti kljub dobri karmi talentov ne morejo izkoristiti brez delovnih navad. Na duhovni ravni se učijo, da samo čutenje ni dovolj, če ni usmerjeno na konkretne ljudi, izkušnje, delo.