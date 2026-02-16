Kako nas boleči padci naučijo postaviti meje in začeti znova

Včasih se znajdemo v obdobju, ko se nič ne premakne. Težave se kopičijo, energija pade, občutek imamo, da smo obstali. Toda prav v teh trenutkih lahko začnemo duhovno preobrazbo – in se dvignemo od dna kot feniks iz pepela. Najprej si priznamo, da smo utrujeni. Da nas je strah. Da ne vemo, kako naprej. Ne bežimo več. Ko si dovolimo čutiti, naredimo prvi korak. Preobrazba se ne začne z velikimi obljubami, ampak z malimi dejanji: z jutranjo tišino, iskrenim pogovorom s sabo, z odločitvijo, da prevzamemo odgovornost za svoje misli.

Ko obstanemo, nas življenje ustavi z razlogom. Uči nas potrpežljivosti. Kaže nam, kaj ne deluje več. Mi lahko iz tega ustvarimo novo smer. Postavimo meje. Odpustimo stare zamere. Spremenimo navade, ki nas držijo nazaj. Duhovna rast ni pobeg iz težav. Je pogum, da jih pogledamo naravnost v oči. Ko začnemo pri sebi, brez bližnjic in brez iluzij, se počasi premaknemo. In prav tam, kjer smo mislili, da je vse obstalo, odkrijemo, da se je začelo nekaj novega.