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Kako preživeti temne čase

Ne premagamo jih vedno z velikimi dejanji.
Ne dovolimo, da bi nam negotovost vzela sposobnost ljubiti, upati in verjeti v spremembe. FOTO: Counter/Getty Images
Ne dovolimo, da bi nam negotovost vzela sposobnost ljubiti, upati in verjeti v spremembe. FOTO: Counter/Getty Images
M. B. Z.
 8. 11. 2026 | 13:10
2:16
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Svet drsi v napačno smer. Novice nas navdajajo s strahom, ljudje se vse bolj oddaljujemo drug od drugega, prihodnost je negotova. Občutimo nemoč, jezo, žalost, obup. Kako ohraniti notranji mir? Prvo je zavedanje minljivosti. Nič ne traja večno. Ne sreča ne trpljenje, ne obdobja miru ne obdobja pretresov. To ne pomeni, da zgolj čakamo, da težave minejo, ampak da sedanjega trenutka ne zamenjamo za dokončno podobo prihodnosti. Tudi najtemnejše obdobje je le eno od poglavij naše zgodbe.

Ko nas nekaj prizadene, se ujamemo v neskončne notranje pogovore, obtoževanje in predstavljanje najhujših scenarijev. Katastrofične misli nas izčrpavajo, ne da bi nam pomagale ukrepati. Vrnimo se v sedanjost. Vprašajmo se, kaj res vemo, česa se samo bojimo in na kaj lahko danes vplivamo. Sprejemanje resničnosti ni isto kot vdaja. Lahko priznamo, da so okoliščine slabe, a ostanemo zvesti svojim vrednotam. Ni nam treba odobravati krivic, da bi se nehali vsak dan znova boriti z dejstvom, da obstajajo.

Strah naj nas ne spremeni v ljudi, kakršni nočemo postati. Ko se svet deli na naše in vaše, se spomnimo, da imajo tudi drugi svoje stiske in negotovosti. Razumevanje njihovih občutkov ne pomeni opravičevanja škodljivega ravnanja, ampak da ne dovolimo, da bi sovraštvo postalo naš način življenja. Ohranimo sočutje. Pokličimo osamljenega človeka. Pomagajmo nekomu, ki ga je strah. Spregovorimo, ko vidimo krivico. Negujmo odnose, ki nam dajejo občutek pripadnosti. Temnih časov ne premagamo vedno z velikimi dejanji. Včasih jih preživimo tako, da vsak dan znova izberemo človečnost. Ostanemo pozorni, pogumni in odprti ter ne dovolimo, da bi nam negotovost vzela sposobnost ljubiti, upati in verjeti v spremembe.

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