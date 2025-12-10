  • Delo d.o.o.
DUHOVNI NASVET

Kako prosimo vesolje za znak in ga prepoznamo

Ko ga prejmemo, se zahvalimo in s tem potrdimo, da vidimo, slišimo, razumemo. Vprašanja lahko oblikujemo kot molitev ali meditacijo.
Pero je pogosto sporočilo vesolja. FOTO: Puhhha/Getty Images
Pero je pogosto sporočilo vesolja. FOTO: Puhhha/Getty Images
M. B. Z.
 10. 12. 2025 | 12:30
3:33
A+A-

Včasih se zbudimo z občutkom, da smo obstali na mestu. Glava je polna vprašanj, srce nemirno, pred nami nobene jasne poti. Takrat se mnogi med nami tiho obrnemo navzgor in šepnemo: »Vesolje, daj nam znak.« A kako vemo, da nam odgovarja? In ali si znake samo domišljamo ali jih res prejemamo?

Guruji pravijo, da nam vesolje ves čas govori – a mi ga redko res poslušamo. Znaki lahko pridejo kot ponavljajoče se številke, kot pero na pločniku, skrivnostna pesem po radiu, stavek v pogovoru z neznancem ali nenadni tresljaj v trebuhu, ko nekaj začutimo globoko v sebi. To ni golo naključje, ampak sinhronost – trenutki, ko se notranji svet in zunanja realnost ujameta na skoraj čaroben način.

Ko prosimo za znak, bodimo jasni. Kot bi pošiljali sporočilo, oblikujemo preprosto prošnjo: »Če je to prava pot, naj se mi pokaže pero … Naj zaslišim določeno besedo … Naj vidimo določen simbol.« Manj ovinkarimo, bolj jasen odgovor lahko dobimo. Prošnja je lahko tudi zapisana v zvezek, podprta z našo namero, nato ga zapremo, kot da smo pritisnili gumb za pošiljanje. Potem pride najtežji del – da spustimo misel na to. Moramo namreč popustiti oprijem, ne težiti k odgovoru vsakih pet minut, ne siliti vesolja, da nam potrdi, kar smo si že sami zamislili. Vprašajmo se, ali iščemo resnično vodstvo ali samo potrditev za svoj ego? Ko iskreno priznamo, da želimo vodstvo, postane prostor okoli nas bolj čist, znaki bolj jasni.

Vzpostavimo dialog, v katerem mi sprašujemo, vesolje odgovarja. FOTO: Deandrobot/Getty Images
Vzpostavimo dialog, v katerem mi sprašujemo, vesolje odgovarja. FOTO: Deandrobot/Getty Images

Sledi opazovanje. Vrnemo se v vsakdan, a opazujemo z budnimi očmi, katere številke se ponavljajo, katere teme se ves čas vračajo v pogovorih, katera pesem nas zasleduje. Včasih je dovolj eno pero na poti domov, eno srečanje, en stavek v filmu, da v nas steče občutek: »To je to.« Telo se odzove – mravljinci, toplota, imamo občutek, da doživljamo déjà vu. Nekaj v nas ve, da to ni običajen trenutek. Ko znak prejmemo, se zahvalimo, saj s hvaležnostjo potrdimo, da vidimo, slišimo, razumemo. S tem vzpostavimo dialog: mi sprašujemo, vesolje odgovarja. Če znaka še ni, ne vržemo puške v koruzo – mogoče smo utrujeni, zmedeni, prestrašeni. Poskusimo drug dan, v bolj lahkotnem razpoloženju.

Vprašanja lahko oblikujemo tudi kot molitev ali meditacijo, kot iskren pogovor z nečim večjim od nas. Sedemo, umirimo dihanje, opazujemo svoje misli in občutke. V tem tihem prostoru lahko pride odgovor kot slika, beseda, občutek. Sčasoma odkrijemo, da najbolj glasen znak ni vedno pero na cesti, ampak tih glas v nas samih. In še ena pomembna resnica je, da je že to, da si želimo znak, znak. Pripravljeni smo razširiti pogled, stopiti korak naprej na svojo pot. Zunanje potrditve so čudovite, a pravi premik se zgodi, ko začnemo zaupati lastni intuiciji. Takrat znaki ne vodijo več samo nas – mi začnemo soustvarjati svojo pot skupaj z vesoljem.

