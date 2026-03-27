Kako si lahko pomagamo, ko ne vemo, kaj bo jutri

Negotovost se včasih prikrade kot nemir pred pomembnim pogovorom, drugič kot težak občutek v prsih, ko ne vemo, ali bomo zmogli, nam bo uspelo, bomo ostali varni. In prav to je njen največji paradoks: ko nimamo odgovora, si ga naš um začne mrzlično izmišljevati. Najpogosteje v najslabši mogoči različici. Psihologi opozarjajo, da nepredvidljivost pri mnogih ljudeh sproži stres in tesnobo, telo se lahko odzove z napetostjo, slabšim spanjem, razdražljivostjo, težavami s koncentracijo in občutkom, da smo nenehno na preži. Ko doživljamo negotovost, se v nas ne zgodi le slabo počutje. Vklopi se alarmni sistem. Telo se začne obnašati, kot da grožnja že stoji pred vrati, čeprav je v resnici pogosto nejasna, neoprijemljiva in še ni dobila oblike. Prav zato smo utrujeni, čeprav se ni še nič zgodilo. Misli skačejo, iščejo nadzor, preverjajo scenarije, preigravajo razplete. Toda bolj poskušamo vse predvideti, bolj se lahko zapletemo v notranji vrtinec.

Negotovost je vgrajena v samo življenje in je ni smiselno zavračati. FOTO: Kiwis/Getty Images

V takih trenutkih si pogosto očitamo, da smo šibki. A negotovost ni znak naše nesposobnosti, ampak čisto človeški odziv na to, da ne moremo držati življenja trdno v rokah. Ameriško psihološko združenje opozarja, da ljudje hrepenimo po rutini, predvidljivosti in občutku nadzora. Ko to izgine, se zlahka pojavi občutek, da nam drsi teren pod nogami. Tu se začne notranji boj: ne samo s situacijo, ampak s tem, da je ne moremo zaključiti, razložiti ali popraviti takoj. Kako si torej pomagamo, ko nas negotovost stiska? Najprej tako, da jo poimenujemo. Ko si priznamo, da nas je strah, ne bežimo več pred občutkom. Pomaga omejevanje pretiranega spremljanja novic, vračanje k dnevni rutini, osredotočanje na tisto, kar lahko naredimo danes, ter zavestno sprejemanje, da popolne gotovosti ni. Zdravniki svetujejo prepoznavanje sprožilcev stresa, skrb za gibanje, spanec, dihanje in pogovor z ljudmi, ki jim zaupamo. To so prvi oprijemljivi koraki, s katerimi telesu sporočimo: nevarnost ni vsemogočna, še vedno stojimo na tleh.

Pomaga tudi, da si ne zastavimo nemogoče naloge, da moramo takoj rešiti celotno prihodnost. Dovolj je, da razjasnimo naslednji korak. Ne celotne poti, le naslednji korak. En telefonski klic. En pogovor. En sprehod. Ena noč, ko si dovolimo, da nimamo vseh odgovorov. Ko negotovost razbijemo na manjše kose, postane manj pošastna. Še vedno boli, a nas ne pogoltne več tako zlahka. Ko povečamo občutek vpliva na sedanjost, se stresni odziv pogosto nekoliko umiri. Sadhguru poudarja, da je negotovost vgrajena v samo življenje in da je ni smiselno zavračati, ker ravno v neznanem prostoru obstajajo možnosti, rast in budnost. Njegov pogled je provokativen: negotovost ni nujno sovražnik, lahko je prostor svobode, če je ne doživljamo kot rano, ampak kot del resničnosti.