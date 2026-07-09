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Kako vam kažejo zvezde do konca leta? Mi vemo

V petek posebna izdaja astro Novic v časniku Slovenske novice.
FOTO: Shutterstock   
FOTO: Shutterstock   
E. N.
 9. 7. 2026 | 15:55
1:56
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V petek, 10. julija, v Slovenskih novicah objavljamo Veliki polletni horoskop. Razkril vam bo, kaj vas v drugi polovici letošnjega leta čaka na področju ljubezni, denarja in zdravja. Za tiste najbolj firbčne: Jupiter, dobrotnik zodiaka, bo ognjenim znamenjem prinašal srečo, samozavest, kreativnost, ambicioznost, priložnosti in več veselja. Več izzivov čaka ovne, ki se bodo učili brzdati neučakanost in impulzivnost ter bodo morali končno narediti red v življenju. Najbolj bodo izpostavljeni levi, vodnarji, device in ribi, čakajo jih velike spremembe. Vse podrobnosti v petkovih Novicah.

Zvezde napovedujejo lepši del leta

A to še ni vse. Poročali bomo tudi, kaj nam kažejo zvezde. Ste vedeli, da so pred človeštvom velike novosti in spremembe? : drugi del leta bo lepši, čakajo nas prijetnejši meseci z veliko astrološkega dogajanja. Julija se bomo z retrogradnim Merkurjem vračali v preteklost in popravljali napake, še naprej bo vroče. Avgusta nam lahko nagaja vreme, pri nas z vetrom in sušo, drugje po Evropi z ognjem. Več bo agresije in težko bomo ostali mirni. Julij bo primernejši mesec za dopust. Po občutku, da razpadajo stari sistemi, septembra prihaja več strukture na družbeni ravni. Od oktobra do sredine novembra se bomo vračali nazaj poslovno in v odnosih ter se učili postaviti zase. Vračajo se lahko bivše ljubezni, če nismo razčistili z njimi.

Preberite v petkovih tiskanih Slovenskih novicah in na spletnem portalu, ki ga pravkar prebirate.

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