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Kako z rokami skeniramo avro in odkrijemo tihe energijske blokade

Vaja pozornosti, nežnosti in stika s sabo. Učimo se zaznavati, kje izgubljamo moč in kje jo lahko zberemo.
Energijski zastoji so lahko povezani s preteklimi dogodki, starimi konflikti, izgubami, strahovi ali obrambo pred neprijetnimi izkušnjami. FOTO: Vitapix/Getty Images
Energijski zastoji so lahko povezani s preteklimi dogodki, starimi konflikti, izgubami, strahovi ali obrambo pred neprijetnimi izkušnjami. FOTO: Vitapix/Getty Images
M. B. Z.
 3. 8. 2026 | 16:10
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Izberimo si miren prostor, kjer se počutimo varne. Prezračimo ga, nato se osredotočimo na dih. Sedimo na lesen stol, z vzravnanim hrbtom. Stopala naj se dotikajo tal, roke položimo na kolena, dlani naj bodo obrnjene navzgor. Zaprimo oči in se začnimo zavedati svojega telesa. Najprej samo opazujmo, kako sedimo, kako dihamo in kje v telesu čutimo napetost. Nato v mislih zaprosimo, naj kozmična energija priteče skozi kronsko čakro v naše roke, zemeljska energija naj se dvigne iz tal skozi stopala navzgor po telesu. S tem se povežemo z zgornjim in spodnjim tokom energije.

Levo roko dvignimo približno od 10 do 20 centimetrov nad glavo. Počasi jo začnimo premikati ob telesu, ne da bi se ga dotikali. Opazujmo, kaj čutimo. Morda toploto, hlad, mravljince, pritisk, odpor, praznino ali občutek, da energija prihaja oz. odteka. Roka naj potuje prek čela, ob obrazu, vratu, prsih, srcu, trebuhu, črevesju in mehurju. Nato preverimo še stegna in kolena. Na mestih, kjer začutimo hlad, praznino ali pomanjkanje energije, roko zadržimo.

Če naletimo na blokado, je ne bomo razrešili takoj. Energijski zastoji so lahko povezani s preteklimi dogodki, starimi konflikti, izgubami, strahovi ali obrambo pred neprijetnimi izkušnjami. Zato se k istemu mestu vračamo večkrat. Delo z avro naj bo vaja pozornosti, nežnosti in stika s sabo. Ko pregledujemo svoje energijsko polje, se učimo zaznavati, kje izgubljamo moč in kje jo lahko znova zberemo.

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