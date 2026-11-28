Denar sicer ni najpomembnejša stvar v življenju, vendar si večina ljudi želi, da bi ga imela dovolj za udobno in brezskrbno življenje. Občutek finančne varnosti namreč pomeni tudi manj skrbi, več svobode pri vsakodnevnih odločitvah in možnost, da si brez slabe vesti privoščimo kaj zase. Nič nenavadnega torej ni, da ljudje iščejo različne načine, kako v svoje življenje privabiti več obilja in izboljšati svoje finančno stanje. Nekateri prisegajo na varčevanje in premišljeno ravnanje z denarjem, drugi pa se zatekajo tudi k starodavnim verovanjem in pravilom feng šuja, ki naj bi pomagala ustvariti ugodnejšo energijo za blaginjo.

Po načelih feng šuja naj bi pri privabljanju denarja pomembno vlogo imeli tudi predmeti, ki jih uporabljamo vsak dan. Med njimi je denarnica, saj v njej hranimo denar in plačilne kartice, zato naj bi bila vedno urejena, nepoškodovana in izbrana v ustrezni barvi. Za leto 2027, ki je po feng šuj razlagah povezano z elementom ognja, strokovnjaki priporočajo nekaj posebnih barv, medtem ko naj bi se drugim raje izognili. Preverite, kakšno denarnico izbrati, česa ne bi smeli hraniti v njej in katera pravila naj bi vam pomagala privabiti več denarja v prihajajočem letu.

Poškodovana denarnica naj bi odganjala denar

Najprej se znebite denarnic, ki so videti obrabljene in stare, so kje raztrgane, se luščijo (zlasti če so iz pravega ali umetnega usnja) ali imajo pokvarjene zadrge. Po feng šuj verovanju poškodovana denarnica ne more »zadržati« denarja, zato naj bi bila ena prvih stvari, ki jih morate zamenjati, če želite izboljšati svoje finančno stanje.

Katere barve denarnic so primerne za leto 2027?

Kot najprimernejše barve denarnic za leto 2027 feng šuj izpostavlja črno, temno modro in temno sivo. Prihajajoče leto naj bi bilo namreč v znamenju ognja, zato je priporočljivo izbrati barve, ki predstavljajo element vode. Ta naj bi pomagal ohranjati oziroma privabljati denar.

Po drugi strani naj bi se bilo v letu 2027 bolje izogibati rdečim in vijoličnim denarnicam. Po feng šuj razlagi naj bi ti barvi v letu ognja dodatno krepili ognjeno energijo in tako simbolično »sežgali« vaš denar, opozarjajo strokovnjaki za feng šuj.

V denarnici ne kopičite računov in starih kartic

Pozorni bodite tudi na to, da denarnice ne napolnite z računi in karticami, ki jim je potekla veljavnost. Po feng šuj verovanju naj bi takšna navlaka odganjala denar in simbolično zmanjševala vaš proračun. Videz in barva denarnice vam seveda ne moreta zagotoviti večjega premoženja, vendar lahko po feng šuj verovanju simbolizirata obilje in spodbujata pozitivnejši odnos do financ. Zato poskrbite, da bo vaša denarnica vedno urejena, v njej hranite le tisto, kar zares potrebujete, z denarjem pa ravnajte premišljeno.

Če vas bo nova barva denarnice ali nakup nove spodbudil k varčevanju, preudarnejši porabi in uresničevanju finančnih ciljev v letu 2027, je morda prav to njena največja vrednost, poroča Lepaisrecna.mondo.rs.