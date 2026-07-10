Kanaliziranje je naravna oblika komunikacije

Kanaliziranje je naravni del tega, kar smo. Predstavljajmo si žensko, ki mora napisati seminarsko nalogo o skladateljih glasbe iz 18. stoletja. Knjige in internetni viri so pripravljeni, a se nanje težko osredotoči. Namesto tega začuti navdih, naj posluša klasično glasbo iz tistega obdobja. Med poslušanjem se njen um sprosti in odpre. Začne pisati in besede za seminarsko nalogo z lahkoto tečejo iz njenega uma. Občutek ima, kot da je v tekočem, povezanem stanju, skoraj meditativnem. Časa se sploh ne zaveda. Ko končno pogleda na uro, ugotovi, da je minila ena ura, čeprav se ji je zdelo, da je največ petnajst minut.

Kanaliziranje je le druga oblika nečesa, kar smo vsi že kdaj občutili v življenju in kar pogosto opisujemo kot navdih ali občutek, da smo popolnoma v trenutku. Ko slikamo, pišemo, skladamo glasbo, ustvarimo nov recept ali načrtujemo vrt – so to načini, na katere kanaliziramo. Edina razlika med nekom, ki pripravlja navdihnjeno jed z mislijo na svojo pokojno babico, in človekom, ki kanalizira njenega duha v obliki pogovora, je, da se slednji zavestno zaveda, da komunicira z umom duha. Ob tem je povsem mogoče, da se tudi pri ustvarjanju zavedamo, da nas navdihuje duh – na primer, ko kuhamo skupaj s pokojnim družinskim članom. Premagati moramo le prepričanja, ki nam preprečujejo, da bi takšno izkušnjo sprejeli kot veljavno.

Gre za naraven proces, ki je prirojen našemu umu. FOTO: Francesco Carta Fotografo/Getty Images

Postaja vse bolj razširjeno in družbeno sprejeto

Ker kanaliziranje postaja vse bolj razširjeno in družbeno sprejeto, vedno več ljudi odkrito govori o svojih stikih z duhovnim svetom. Kanaliziranje ni omejeno le na medije. Gre za zelo naraven proces, ki je prirojen našemu umu. Kanalizira lahko vsak. Edino, česar se moramo naučiti, je zavedanje, da so duše vedno okoli nas ter želijo komunicirati, pomagati in navdihovati. Zato si naslednjič, ko jih bomo želeli kanalizirati, postavimo jasno namero in opazujmo, kaj se zgodi. Ali slikamo in bi radi pomoč Vincenta van Gogha? Vse, kar moramo storiti, je, da ga v mislih prosimo za to. Bolj nam bo postajalo naravno sprejemati duhove kot del življenja na Zemlji in bomo vedeli, da smo tudi duhovi, ki doživljajo človeško izkušnjo, bolj bomo začeli dojemati kanaliziranje kot del sebe.

Ničesar se ni treba bati. Če srce in um usmerimo v ljubezen namesto v strah ter opustimo prepričanja, ki temeljijo na njem, bo kanaliziranje le še en od načinov ohranjanja stika z vsem, kar obstaja. Kanaliziranje je lahko čudovit način ohranjanja stika z ljudmi, ki jih imamo radi in so zdaj na drugi strani. Kanalizirati je mogoče vsako bitje, ki zdaj prebiva v duhovnem svetu. Sem spadajo tudi naši angeli varuhi in duhovni vodniki.