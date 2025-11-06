  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PSIHOLOŠKI TEST

Kar najprej vidite na sliki, razkriva vašo osebnost. Si upate preveriti? (FOTO)

Ne razmišljajte preveč, zapomnite si tisto, kar vam je najprej padlo v oči.
Veliko je stvari, ki lahko razkrijejo več o nas. FOTO: Getty images
Veliko je stvari, ki lahko razkrijejo več o nas. FOTO: Getty images
S. N.
 6. 11. 2025 | 19:03
2:01
A+A-

Vzemite si trenutek in poglejte spodnjo ilustracijo, ne razmišljajte preveč, bodite pozorni zgolj na to, kar vam najprej pade v oči. Kaj je bilo to, obraz, drevo, gora ali morda luna? Pod fotografijo boste našli, kaj to, kar ste videli najprej, pove o vaši osebnosti.

Kaj vidite najprej? FOTO: Ui
Kaj vidite najprej? FOTO: Ui

Obraz

Če ste najprej opazili obraz, ste človek, ki ne izgublja časa z analiziranjem podrobnosti, ampak vidite celotno sliko. Imate izostren občutek za ljudi in situacije, hitro razumete motive in razpoloženja drugih. Ste intuitivni, a tudi občutljivi. Pogosto prevzemate vlogo posrednika v sporih in pomagate drugim najti mir.

Drevo

Tisti, ki najprej opazijo drevo, so mirni, empatični in globoko povezani z naravo. Radi opazujete svet okoli sebe in v vsakem vidite nekaj dobrega. V življenju iščete harmonijo in stabilnost, vendar se pod to spokojnostjo skriva trdna notranja moč.

Gora

Če je vašo pozornost pritegnila gora, ste ambiciozni in ciljno usmerjeni. V življenju vas ženejo izzivi, pogosto ste vodja, ki zna navdihniti druge. Vaša odločnost vas bo v življenju popeljala daleč, a naučite se ustaviti, saj prav zaradi te odločnosti in usmerjenosti k ciljem včasih pozabite na počitek.

Luna

Če ste najprej videli luno, pomeni, da imate bogat notranji svet. Ste sanjač, umetniška duša, ki išče pomen v stvareh, ki jih drugi spregledajo. Intuicija je vaš zaveznik, a tudi breme, saj čutite več, kot bi si včasih želeli. Vaša moč je v empatiji in ustvarjalnosti.

Več iz teme

osebnostinterpretacijapsihološki test
ZADNJE NOVICE
20:39
Novice  |  Kronika  |  Doma
SMRTONOSNA DEDIŠČINA

Šok na Slapu ob Idrijci, le korak od hiše našli smrtonosno 42-kilogramsko granato

Tolminski policisti so odhiteli na kraj in kraj nevarne najdbe ustrezno zavarovali.
6. 11. 2025 | 20:39
20:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
NESREČO PREISKUJEJO

Polet pri Kočevju se je končal tragično: 81-letni letalec umrl pri strmoglavljenju

Vzrok za strmoglavljenje še ni znan.
6. 11. 2025 | 20:17
20:00
Razno
DOLGOČASEN ALI VAREN PARTNER?

Če med vama ni iskrice, to še ne pomeni, da zveza nima prihodnosti

Ameriški zakonski terapevt opozarja, da smo romantično kemijo zamenjali za stresni odziv telesa, in svetuje, kako preveriti, ali je odnos brez iskric vreden truda.
Barbara Kotnik6. 11. 2025 | 20:00
19:53
Novice  |  Svet
MEDICINSKA REDKOST

Na svet prijokali peterčki, ob porodu prisotnih kar 25 zdravstvenih delavcev

Pri porodu je bila navzoča ekipa porodničarjev, anesteziologov, neonatologov, babic in medicinskih sester.
6. 11. 2025 | 19:53
19:48
Novice  |  Slovenija
HODITI V SLUŽBO JE ZA LUZERJE

40 jurjev sociale letno za velike romske družine? Ministrstvo pravi: številke ne držijo, objavljamo njihov izračun

Številke v tabeli, ki jo je pred dnevi objavil poslanec SDS, ne držijo, pravijo na ministrstvu. Družina brezposelnih staršev s 5 otroki po zagotovilu ministrstva ne dobi astronomskih 40.320 evrov, ampak ...
6. 11. 2025 | 19:48
19:22
Bulvar  |  Domači trači
PODKAST ONA PLUS

Slovenska igralka spregovorila o sedemmesečnem peklu: »Morala sem se ustaviti!«

V tokratnem podkastu Onaplus je beseda tekla o tem, kaj se zgodi, ko v želji po uspehu izgubimo stik s sabo.
6. 11. 2025 | 19:22

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovenska alternativa globalnim igralcem

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
6. 11. 2025 | 11:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Še nekaj dni za srečanje z zvezdami

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Photo
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kamera ne posodablja programske opreme. Ali je to nevarno?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
6. 11. 2025 | 09:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Zoran Đukić: »Posredovanje nepremičnin je umetnost. Lastništvo je svoboda«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki