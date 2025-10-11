Karmično breme prednikov: ali ga nosite tudi vi?

Vsi smo preživeli že mnoge inkarnacije, nekaj skupaj in zdaj smo se odločili ponovno utelesiti skupaj na Zemlji z določenim namenom. Glede na pretekla življenja smo se odločili za bolj lahkotno ali intenzivno življenje glede na karmo. Kaj je družinska karma? Karma naše krvne linije prednikov, ki se prek staršev prenaša na vas.

Če je bil npr. oče najbolj duhovno razvit človek v svoji družini in je imel štiri brate in sestre, je lahko nosilec karmičnih družinskih energijskih blokad. Karmično breme nosi s seboj vse življenje, razen če mu ga je uspelo razrešiti. Karmična bremena se v družini prenašajo energijsko, lahko celo fizično ali popolnoma podzavestno. Hkrati prav to lahko vpliva na to, kako se povezujemo z družino na podzavestni ravni. Tu je vzrok, da se npr. strica bojimo že kot otrok, da nam nekdo od nekdaj vzbuja občutek hladu, ki ga ne znamo logično pojasniti.

Če smo bolj senzibilni in rojeni očetu in mami, ki sta karmično obremenjena, čutimo, da nosite dvojno breme. V karmičnih povezavah se tudi skriva vzrok, da se lahko ne razumemo s starši zaradi energijskih vezi iz preteklosti. Ker je vse energija, sega naša zavest prek fizičnega sveta in linearnega časa in se na nezavednem nivoju zaveda tega.