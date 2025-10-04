  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTROLOGIJA

Katera znamenja so najbolj občutljiva na lunine mene

Kako luna vpliva na naše razpoloženje in počutje.
Simbolična slika FOTO: Delpixart Getty Images
Simbolična slika FOTO: Delpixart Getty Images
Delo UI
 4. 10. 2025 | 17:12
 4. 10. 2025 | 17:12
3:39
A+A-

Luna je že od nekdaj veljala za simbol čustvenosti in notranjega sveta. Njene mene, ki se menjavajo vsakih 29,5 dni, vplivajo na plimovanje morja, rast rastlin in celo na naše razpoloženje. A ali ste vedeli, da so nekatera astrološka znamenja še posebej občutljiva na lunine mene? Preverimo, katera znamenja so najbolj podvržena vplivom lune in kako se to kaže v njihovem vsakdanjem življenju.

Vodna znamenja: Rak, Škorpijon, Ribi

Vodna znamenja so zaradi svoje čustvene narave še posebej občutljiva na lunine mene. Rak, ki mu luna tudi vlada, je še posebej dovzeten za spremembe v luninem ciklu. Raki lahko občutijo nihanje razpoloženja, povečano občutljivost in potrebo po introspekciji, ko luna prehaja skozi različne faze. Škorpijoni, znani po svoji intenzivnosti, lahko doživljajo globoke čustvene pretrese in močne intuicije, medtem ko Ribi, ki so že po naravi sanjavi in občutljivi, lahko občutijo povečano domišljijo in intuitivne vpoglede.

Zemeljska znamenja: Bik, Devica, Kozorog

Čeprav zemeljska znamenja običajno veljajo za bolj prizemljena in stabilna, tudi oni niso imuni na vplive lune. Bik, ki ceni stabilnost in udobje, lahko med luninimi menami občuti potrebo po varnosti in čustveni stabilnosti. Device, ki so znane po svoji analitičnosti in skrbnosti, lahko postanejo bolj introspektivne in občutljive na podrobnosti v svojem življenju. Kozorogi, ki so običajno osredotočeni na svoje cilje in ambicije, lahko med luninimi menami občutijo povečano potrebo po samorefleksiji in razmisleku o svojih življenjskih ciljih.

Zračna znamenja: Dvojčka, Tehtnica, Vodnar

Zračna znamenja, ki so znana po svoji komunikativnosti in intelektualnosti, prav tako občutijo vplive lune, čeprav na nekoliko drugačen način. Dvojčki lahko med luninimi menami občutijo povečano potrebo po komunikaciji in izražanju svojih čustev. Tehtnice, ki stremijo k ravnovesju in harmoniji, lahko občutijo nihanje v svojih odnosih in potrebo po ponovnem vzpostavljanju ravnovesja. Vodnarji, ki so po naravi inovativni in neodvisni, lahko med luninimi menami občutijo povečano potrebo po svobodi in izražanju svoje edinstvenosti.

Ognjena znamenja: Oven, Lev, Strelec

Ognjena znamenja, ki so znana po svoji energičnosti in strasti, prav tako občutijo vplive lune, čeprav na bolj dinamičen način. Ovni lahko med luninimi menami občutijo povečano potrebo po akciji in izražanju svoje energije. Levi, ki so po naravi samozavestni in ponosni, lahko občutijo nihanje v svoji samozavesti in potrebo po potrditvi. Strelci, ki so znani po svoji ljubezni do avantur in svobode, lahko med luninimi menami občutijo povečano potrebo po raziskovanju in širjenju svojih obzorij.

Kako se spoprijeti z vplivi lune

Ne glede na to, v katerem znamenju ste rojeni, je pomembno, da se zavedate vplivov lune in kako ti vplivi lahko vplivajo na vaše razpoloženje in počutje. Priporočljivo je, da med luninimi menami posvetite več časa introspekciji, meditaciji in sprostitvi. Tako boste lažje prepoznali in razumeli svoje čustvene odzive ter se bolje spoprijeli z morebitnimi izzivi, ki jih prinašajo lunine mene.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

Več iz teme

astrologijaastrohoroskopznamenjalunina mena
ZADNJE NOVICE
17:29
Novice  |  Kronika  |  Doma
POSREDOVALI GASILCI

Silovit trk v Veliki Pirešici: eno vozilo močno poškodovano

Zavarovali so območje, pomagali udeležencem ter izvedli vse potrebne ukrepe.
4. 10. 2025 | 17:29
17:12
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Katera znamenja so najbolj občutljiva na lunine mene

Kako luna vpliva na naše razpoloženje in počutje.
4. 10. 2025 | 17:12
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
LOVKE

Tilen Lotrič – glas, ki prebudi spomine in srce

V svetu, kjer glasba povezuje ljudi in čustva, med scenami in studii, kjer ustvarjanje postane življenje. Tilen Lotrič z vsako pesmijo odpira vrata osebnih spominov in novih zgodb.
4. 10. 2025 | 17:00
16:40
Bulvar  |  Suzy
PREDSTAVA ŠMINKA IN SEKIRCA

Helena Blagne sporoča: Ne bo me v predstavi (Suzy)

Svoje občutke je z nami delila tudi Rebeka Dremelj.
4. 10. 2025 | 16:40
16:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
UMRL NA KRAJU NESREČE

Nova tragedija na naših cestah, z avtomobilom zgrmel v globino

Poškodbe so bile za voznika tako hude, da nesreče žal ni preživel.
4. 10. 2025 | 16:10
15:45
Bulvar  |  Domači trači
NAVODILA ZA OBISKOVALCE

Nika Zorjan ima pred koncertom posebna pravila: »Na mojih koncertih je prepovedano ...«

Nika napoveduje nepozaben večer.
4. 10. 2025 | 15:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Elektrika

Se bo elektrika podražila?

Mala podjetja lahko prihranijo več kot 300 evrov letno. Petrol ponuja enoletno vezavo akcijske cene in preprosto pot do stabilnejših stroškov poslovanja.
22. 9. 2025 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Pohitite: na voljo je 50.000 evrov!

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
3. 10. 2025 | 09:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PRIVARČUJTE

Sončna elektrarna se po novem sistemu še bolj splača!

Z novo samooskrbno sončno elektrarno v kombinaciji z baterijo in pametnim razsmernikom lahko gospodinjstvo prihrani več kot 1.500 EUR na leto.
2. 10. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki