  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTROLOGIJA

Kateri astrološki znak bi preživel apokalipso

Astrološki vodnik za preživetje v najhujših razmerah.
Simbolična slika FOTO: Vicnt Getty Images
Simbolična slika FOTO: Vicnt Getty Images
Delo UI
 15. 11. 2025 | 17:11
A+A-

Vsi smo se kdaj vprašali, kako bi se znašli v ekstremnih situacijah, kot je apokalipsa. Bi bili sposobni preživeti? Bi znali najti pot do varnosti? Zvezde nam lahko ponudijo nekaj vpogleda v to, kateri astrološki znaki imajo največ možnosti za preživetje v najhujših razmerah. Preverimo, kateri znaki zodiaka bi se najbolje znašli v apokaliptičnem svetu.

Oven: Neustrašen borec

Oven, znan po svoji neustrašnosti in odločnosti, bi bil v apokalipsi pravi borec. Njihova energija in pogum jim omogočata, da se brez oklevanja soočijo z nevarnostmi. Ovni so voditelji po naravi, kar pomeni, da bi hitro prevzeli nadzor nad situacijo in organizirali skupino za preživetje. Njihova impulzivnost pa bi lahko bila dvorezen meč, saj bi jih lahko pahnila v nevarne situacije, a njihova hitra odzivnost bi jih pogosto rešila iz težav.

Bik: Mojster preživetja

Biki so znani po svoji vztrajnosti in praktičnosti, kar jim daje veliko prednost v apokaliptičnih razmerah. Njihova sposobnost, da ostanejo mirni in zbrani, jim omogoča, da sprejemajo premišljene odločitve. Bik je tudi mojster v iskanju virov in ustvarjanju varnih zatočišč. Njihova trma in vzdržljivost jim omogočata, da preživijo tudi v najtežjih razmerah, saj se ne vdajo zlahka.

Dvojčka: Prilagodljivi strateg

Dvojčki so znani po svoji prilagodljivosti in iznajdljivosti. V apokaliptičnem svetu bi se hitro prilagodili novim razmeram in našli načine za preživetje. Njihova sposobnost hitrega razmišljanja in komuniciranja bi jim omogočila, da se izognejo nevarnostim in najdejo zaveznike. Dvojčki so tudi odlični strategisti, kar pomeni, da bi lahko načrtovali in izvajali učinkovite taktike za preživetje.

Rak: Skrbni zaščitnik

Raki so znani po svoji zaščitniški naravi in empatiji. V apokalipsi bi postali skrbniki svoje skupine, saj bi poskrbeli za varnost in dobrobit vseh članov. Njihova čustvena inteligenca bi jim omogočila, da prepoznajo nevarnosti in se nanje ustrezno odzovejo. Raki so tudi zelo iznajdljivi, ko gre za ustvarjanje varnih in udobnih zatočišč, kar bi bilo ključno za dolgoročno preživetje.

Lev: Karizmatični vodja

Levi so rojeni voditelji, ki bi v apokaliptičnih razmerah hitro prevzeli nadzor. Njihova karizma in samozavest bi pritegnili druge, da jih sledijo. Levi so tudi zelo pogumni in pripravljeni tvegati za zaščito svoje skupine. Njihova sposobnost, da ostanejo optimistični in motivirani, bi bila ključna za ohranjanje morale v težkih časih.

Devica: Analitični preživetvenik

Device so znane po svoji analitični naravi in pozornosti do detajlov. V apokalipsi bi njihova sposobnost načrtovanja in organiziranja prišla zelo prav. Device so tudi zelo praktične in iznajdljive, kar pomeni, da bi znale najti rešitve za različne težave. Njihova skrb za zdravje in higieno bi bila ključna za preprečevanje bolezni in ohranjanje zdravja v ekstremnih razmerah.

Tehtnica: Diplomatski mediator

Tehtnice so znane po svoji sposobnosti vzpostavljanja ravnovesja in miru. V apokaliptičnih razmerah bi postale mediatorji, ki bi reševali konflikte in vzpostavljali red v skupini. Njihova sposobnost razumevanja in empatije bi bila ključna za ohranjanje enotnosti in sodelovanja. Tehtnice so tudi zelo prilagodljive, kar jim omogoča, da se hitro prilagodijo novim razmeram in najdejo rešitve za preživetje.

Škorpijon: Neuničljivi bojevnik

Škorpijoni so znani po svoji moči in vzdržljivosti. V apokalipsi bi postali neuničljivi bojevniki, ki bi se brez strahu soočili z nevarnostmi. Njihova sposobnost preživetja v najtežjih razmerah in njihova neomajna volja bi jim omogočili, da preživijo tudi najbolj ekstremne situacije. Škorpijoni so tudi zelo zvesti, kar pomeni, da bi zaščitili svoje bližnje za vsako ceno.

Strelec: Pustolovski raziskovalec

Strelci so znani po svoji ljubezni do pustolovščin in raziskovanja. V apokaliptičnih razmerah bi postali raziskovalci, ki bi iskali nove vire in varna zatočišča. Njihova optimistična narava in sposobnost ohranjanja upanja bi bili ključni za preživetje in motivacijo skupine. Strelci so tudi zelo prilagodljivi, kar jim omogoča, da se hitro prilagodijo novim razmeram in najdejo rešitve za preživetje.

Kozorog: Neomajni strateg

Kozorogi so znani po svoji vztrajnosti in disciplini. V apokalipsi bi postali neomajni strateg, ki bi načrtoval in izvajal učinkovite taktike za preživetje. Njihova sposobnost, da ostanejo osredotočeni in zbrani, bi jim omogočila, da sprejemajo premišljene odločitve. Kozorogi so tudi zelo vzdržljivi, kar pomeni, da bi preživeli tudi v najtežjih razmerah.

Vodnar: Inovativni vizionar

Vodnarji so znani po svoji inovativnosti in vizionarstvu. V apokaliptičnih razmerah bi postali inovativni vizionarji, ki bi našli nove in nenavadne rešitve za preživetje. Njihova sposobnost razmišljanja izven okvirjev in iskanja alternativnih poti bi bila ključna za preživetje. Vodnarji so tudi zelo družabni, kar pomeni, da bi znali vzpostaviti mrežo zaveznikov in sodelovati z drugimi za skupno dobro.

Ribi: Sočutni zdravilec

Ribi so znani po svoji sočutnosti in empatiji. V apokalipsi bi postali sočutni zdravilci, ki bi skrbeli za ranjene in bolne. Njihova sposobnost razumevanja in čustvene podpore bi bila ključna za ohranjanje morale in zdravja v skupini. Ribi so tudi zelo prilagodljivi, kar jim omogoča, da se hitro prilagodijo novim razmeram in najdejo rešitve za preživetje.

Vsak znak zodiaka ima svoje edinstvene lastnosti, ki bi mu omogočile preživetje v apokaliptičnih razmerah. Ne glede na to, kateri znak ste, je pomembno, da se zavedate svojih moči in jih izkoristite za preživetje in zaščito svojih bližnjih. Konec koncev je v apokalipsi najpomembnejša sposobnost sodelovanja in prilagajanja, kar nam omogoča, da preživimo tudi v najtežjih razmerah.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

Več iz teme

apokalipsaastrološki znakiznakiastrologijaastro
ZADNJE NOVICE
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
IGOR BANFI

Prekmurje v vseh slikarskih obdobjih

Moje odraščanje tam je bilo otroško idilično, pravi slikar, ki med svetlobo in temo išče resnico o človeku
Danica Lovenjak15. 11. 2025 | 17:00
16:40
Bulvar  |  Suzy
ELEKTRONSKA GLASBA

Gaja Prestor - Estora razprodala dvorano na Dunaju (Suzy)

Za seboj že nekaj nastopov kot didžejka, veliki dogodek pa jo čaka 15. novembra.
15. 11. 2025 | 16:40
16:08
Bulvar  |  Domači trači
NARAŠČAJ

Anamaria Goltes očitno tik pred porodom! Z novo sliko je povedala marsikaj (FOTO)

Anamaria Goltes se, sodeč po novi objavi, odpravlja v porodnišnico. Z Luko Dončićem pričakujeta drugega otroka.
15. 11. 2025 | 16:08
15:29
Novice  |  Slovenija
ROMSKA PROBLEMATIKA

Vlasta Nussdorfer brez dlake na jeziku: Romi ženskam denar poberejo za pijačo, mamila, orožje

Obiskala je številna romska naselja, tako na Dolenjskem kot v Prekmurju.
15. 11. 2025 | 15:29
15:15
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNI NASVET

Odprimo srčno čakro: vajo lahko delamo vsak dan, zjutraj ali zvečer, saj ne traja dolgo

Srce nikoli zares ne zapre vrat, le čaka, da potrkamo.
15. 11. 2025 | 15:15
14:57
Bulvar  |  Tuji trači
DEDIŠČINA

Nova zvezda kraljeve družine: to je podedovala po babici

Vnukinja princese Margarete od babice ni podedovala le dragocenega nakita
15. 11. 2025 | 14:57

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Tudi Slovenci smo dobili nove priložnosti za naložbe

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
PromoPhoto
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu. Vendar se je spomladi 2025 začelo novo poglavje v zgodovini mesta: odprl se je petzvezdični Le Primore Hotel & Spa, ki mednarodnim obiskovalcem ponuja svežo eleganco, izvrstno gastronomijo in edinstveno velneško izkušnjo.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 14:36
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki