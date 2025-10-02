Kdo ste v resnici? Karmični vozel razkriva, zakaj se izgubljate v družbi

DUHOVNOST

Severni vozel v strelcu ali 9. hiši nas uči resnice v smislu Povej, kar misliš. V dvojčkih ali 3. hiši uči strelca ponižnosti, iznajdljivosti, prilagajanja.

Človek z južnim karmičnim vozlom v dvojčkih ali 3. hiši je prilagodljiv in inteligenten. Znajde se v družbi, ve, kaj reči in kako se odzvati. Je iznajdljiv, komunikativen, diplomatski in simpatičen, kameleon, ki se vedno prebarva v barvo, s katero se ujema s trenutno družbo. Zaradi prilagodljivosti je vse, a hkrati nič, saj ne ve, kdo je in v kaj verjame. Je dober govornik, a ima o stvari, o kateri govori, le površno znanje ali celo potvarja resnico. Zaradi diplomatske sposobnosti je sposoben stvari povedati tako, da so vse strani zadovoljne, ne postavi se na eno stran, včasih celo nima ...