Keltsko novo leto: spustimo tisto, česar ne moremo več ohranjati

Samhain nas tudi še v dneh po 31. oktobru, ko so tančice med svetovi najtanjše, vabi, naj se obrnemo vase, počastimo svoje korenine in se spomnimo, da se življenje nenehno spreminja. Spodbuja nas, naj za trenutek odpremo vrata lastnim spominom, hvaležnosti in ljubezni, saj to ni le čas poslavljanja od mrtvih, ampak tudi umetnosti življenja in novega začetka: da znamo ceniti tisto, kar imamo, in spustiti, česar ne moremo obdržati.

Ker označuje prehod v zimsko obdobje, ga lahko počastimo s sprehodom v naravi. Opazujmo gola drevesa, padajoče listje in spremembe, ki jih prinaša jesen. V naravnem kroženju najdemo opomnik, da se življenje nenehno spreminja in ima vsako obdobje svoj pomen. Domov lahko prinesemo odpadel list, storž ali kamen in ga uporabimo kot simbol novega življenjskega poglavja. Pomemben del praznika je tudi skupni obrok. Zberemo se z bližnjimi, pripravimo jed iz sezonskih sestavin in obudimo zgodbe o prednikih. Tako ohranjamo družinske vezi in spomine.

Prižgimo svečo zase

Ogenj ima v njem posebno mesto. Povezovali so ga z zaščito, skupnostjo in prehodom iz starega obdobja v novo. Danes lahko prižgemo svečo ne le za pokojne, ampak tudi zase in nekaj minut preživimo v tišini. Zapremo oči, umirimo dihanje in se vprašamo: Kaj smo letos izgubili? Kaj smo pridobili? Kateri odnosi nas hranijo in katere življenjske zgodbe smo pripravljeni zaključiti? Nato v mislih izrečemo namero: »S hvaležnostjo sprejemam vse, kar mi je prinesla preteklost. Z ljubeznijo se spominjam tistih, ki jih ni več med nami. Spuščam, kar me bremeni, in ustvarjam prostor za novo.«