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Kironova pot po biku: krize, ki nam jih bo pokazal, so opomin na človeško ranljivost

Vrata, ki smo jih odprli moči idej in inteligence, so naporna za naravo.
Aspekti Kirona s počasnimi planeti v obdobju prehoda prek bika niso enostavni. FOTO: Zenobillis/Getty Images/istockphoto
Aspekti Kirona s počasnimi planeti v obdobju prehoda prek bika niso enostavni. FOTO: Zenobillis/Getty Images/istockphoto
Joy Lotos
 24. 6. 2026 | 07:02
3:35
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Kiron je 19. junija za tri mesece vstopil v bika, septembra se vrne v ovna in se aprila 2027 dokončno premakne v bika. Kiron je arhetip rane in zdravitelja, simbol primarne človeške ranljivosti. Znamenje bika kaže prehrano, naravo, zemljo, kmete in živilstvo. Ko vstopi Kiron v bika, se pojavijo rane, vezane na področje prehrane, narave, lahko se budijo monetarne problematike, ker ga povezujemo tudi z gotovino, vrednostjo, denarjem. Aspekti Kirona s počasnimi planeti v času prehoda prek bika niso enostavni. Dajo nam vedeti, da bo globalna kriza vezana na hrano, denar, zemljo, naravo.

Leta se bo ponavljal fiksni kvadrat Plutona in Kirona. Pluton je v vodnarju, vezan na moč umetne inteligence in transformacije znanosti, Kiron v biku, vezan na rano narave. Postajalo bo jasno, da so vrata, ki smo jih odprli moči idej in inteligence, naporna za naravo, hrano in zdravje na Zemlji. Avgusta in septembra 2027 bosta Kiron in Pluton v kvadratu v orbisu ene stopinje, ne eksaktna, a delujoča. Ker se bosta oba obračala in ostajala na istih stopinjah, bo kvadrat prinašal družbene premike in krizo.

Kiron je arhetip rane in zdravitelja, simbol primarne človeške ranljivosti. FOTO: Bulat Silvia/Getty Images
Kiron je arhetip rane in zdravitelja, simbol primarne človeške ranljivosti. FOTO: Bulat Silvia/Getty Images
Zavedati se moramo, koliko naravnih resorjev je potrebnih za delovanje umetne inteligence in drugih poti razvoja, da s skrajno potrebo po razvoju ustvarjamo rano naši naravnosti, domu na Zemlji. Nujno bo ozavestiti, da bi lahko našli manj uničevalno držo. Kvadrat se bo ponavljal do leta 2031, ko bo februarja spet blizu eksaktnosti, a ne eksakten – 23. oktobra 2028, junija in decembra 2029, aprila 2030 in februarja 2031. V teh letih bo izziv, kako uskladiti našo lakoto po tehnološkem razvoju z zdravjem naših teles in narave. V letu 2028 bo Saturn tvoril konjunkcijo s Kironom, začel z njim nov krog. Saturn je med drugim simbol bolezni, Kiron je rana, bik govori o naših telesih. Tako se lahko pojavi nova bolezen, ki nas budi in kaže, da bo treba bolj pametno živeti in uporabljati naravne vire, če želimo ohranjati zdravje. Decembra istega leta ter januarja 2029 se bosta Saturn in Kiron približala drug drugemu, ker se bosta obračala, bomo vpliv čutili dlje.

Vem, da nosim težke novice, a prihodnosti še ni. Nihče ne ve, kakšna bo, tudi jaz ne. A sem prepričana, da nas bo omenjeni kvadrat zbudil iz prelepih sanj o čarobni prihodnosti s hitrim intelektualnim razvojem in nas opomnil, da smo človeška bitja, ne le intelektualna, ampak tudi naravna. Krize, ki nam jih bo pokazal Kiron v biku, opomin na človeško ranljivost, so lahko tisto, kar človeštvo potrebuje, da najde bolj harmonično, uravnoteženo uporabo razuma in ne bezlja prehitro v razvoj za ceno zdravja telesa, okolja, narave. V letu 2032 se Jupiter trikrat harmonično poveže s Kironom, kar je dober znak, da bomo znali najti harmonijo in se usmerili v tisti tehnološki razvoj, ki ne uničuje narave in nas. Julija 2033 Kiron prestopi v dvojčka in odpira rane in učenje na drugih področjih življenja.

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