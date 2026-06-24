Kironova pot po biku: krize, ki nam jih bo pokazal, so opomin na človeško ranljivost

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Kiron je 19. junija za tri mesece vstopil v bika, septembra se vrne v ovna in se aprila 2027 dokončno premakne v bika. Kiron je arhetip rane in zdravitelja, simbol primarne človeške ranljivosti. Znamenje bika kaže prehrano, naravo, zemljo, kmete in živilstvo. Ko vstopi Kiron v bika, se pojavijo rane, vezane na področje prehrane, narave, lahko se budijo monetarne problematike, ker ga povezujemo tudi z gotovino, vrednostjo, denarjem. Aspekti Kirona s počasnimi planeti v času prehoda prek bika niso enostavni. Dajo nam vedeti, da bo globalna kriza vezana na hrano, denar, zemljo, naravo.
Leta se bo ponavljal fiksni kvadrat Plutona in Kirona. Pluton je v vodnarju, vezan na moč umetne inteligence in transformacije znanosti, Kiron v biku, vezan na rano narave. Postajalo bo jasno, da so vrata, ki smo jih odprli moči idej in inteligence, naporna za naravo, hrano in zdravje na Zemlji. Avgusta in septembra 2027 bosta Kiron in Pluton v kvadratu v orbisu ene stopinje, ne eksaktna, a delujoča. Ker se bosta oba obračala in ostajala na istih stopinjah, bo kvadrat prinašal družbene premike in krizo.
Vem, da nosim težke novice, a prihodnosti še ni. Nihče ne ve, kakšna bo, tudi jaz ne. A sem prepričana, da nas bo omenjeni kvadrat zbudil iz prelepih sanj o čarobni prihodnosti s hitrim intelektualnim razvojem in nas opomnil, da smo človeška bitja, ne le intelektualna, ampak tudi naravna. Krize, ki nam jih bo pokazal Kiron v biku, opomin na človeško ranljivost, so lahko tisto, kar človeštvo potrebuje, da najde bolj harmonično, uravnoteženo uporabo razuma in ne bezlja prehitro v razvoj za ceno zdravja telesa, okolja, narave. V letu 2032 se Jupiter trikrat harmonično poveže s Kironom, kar je dober znak, da bomo znali najti harmonijo in se usmerili v tisti tehnološki razvoj, ki ne uničuje narave in nas. Julija 2033 Kiron prestopi v dvojčka in odpira rane in učenje na drugih področjih življenja.