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Ko duša ne more dihati: telo pove resnico prej kot razum

Spremeni nas v odnosih z ljudmi, a tudi v odnosu do telesa. Boli namreč, če ostajamo tam, kjer duša ne more dihati.
Telo nam pogosto pove resnico prej kot razum. FOTO: Tim Macpherson/Getty Images
Telo nam pogosto pove resnico prej kot razum. FOTO: Tim Macpherson/Getty Images
M. B. Z.
 9. 6. 2026 | 23:01
2:04
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Pogosto se z njim poslavljamo od svojih vzorcev, navad, tudi ljudi, ki jih prerastemo - in spuščanje boli. Boli, ko se oddaljimo od prijateljev, ko začutimo, da nas nekdo, ki smo ga imeli radi, ne razume več. A še bolj boli, če ostajamo tam, kjer duša ne more dihati. Zato se učimo izbirati ljudi, ob katerih smo lahko resnični. Ljudi, ki nas ne vlečejo nazaj v stare vzorce, ampak nas spomnijo, kdo postajamo. Družba, ki jo izberemo, ni malenkost. Postane prostor, v katerem rastemo ali venimo.

Hkrati nas prebujanje ne spremeni samo v odnosih, ampak tudi v odnosu do telesa. Začnemo opažati, da telo ni stroj, ki ga lahko neskončno izčrpavamo. Je naš dom. Hrana, gibanje, počitek in dihanje dobijo nov pomen. Ne gre več za kaznovanje telesa, za stroga pravila ali popolnost. Gre za poslušanje. Kaj nas podpira? Kaj nas utrudi? Po čem smo lažji, bolj zbrani, bolj mirni? Telo nam pogosto pove resnico prej kot razum.

Podobno se začne spreminjati naš prostor. Nenadoma nas lahko začne motiti nered, ki ga prej sploh nismo opazili. Predmeti, ki jih hranimo iz navade, nas začnejo vleči nazaj. Stare stvari, polne spominov, imajo svojo težo. Včasih se nam zdi, da pospravljamo omaro, a v resnici pospravljamo del sebe. Ko iz doma odstranimo, kar nas veže na staro bolečino, naredimo prostor za novo energijo. Red namreč ni togost. Red je lahko nežna oblika skrbi zase.

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