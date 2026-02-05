  • Delo d.o.o.
RAZMIŠLJAMO DRUGAČE

Ko je Merkur v ribah, nas vodi občutek, ne logika

To je odličen čas za ustvarjanje.
V ribah bo od 6. februarja do 15. aprila. FOTO: Thanumporn Thongkongkaew/Getty Images
V ribah bo od 6. februarja do 15. aprila. FOTO: Thanumporn Thongkongkaew/Getty Images
M. B. Z.
 5. 2. 2026 | 12:20
1:47
A+A-

Ko Merkur zdrsne v zasanjane ribe, se svet ne vrti več po pravilih razuma. Besede vodijo občutki. Laže beremo med vrsticami, ujamemo drobne namige, tišina pove več kot stavki. Prebudi se intuicija. V tem času razmišljamo drugače. Manj linearno. Misli nam skačejo, kot bi plavale v vodi: en spomin odpre drugega, ena melodija nas vrne nazaj, en pogled sproži plaz čustev. Merkur v ribah nas naredi sočutne, nežne, a tudi bolj občutljive.

Zato se komunikacija spremeni: manj povemo naravnost. To je odličen čas za ustvarjanje – pisanje, glasbo, fotografijo, sanjarjenje, meditacijo. Ideje prihajajo v valovih, navdih se pojavi nepričakovano. A hkrati je to čas, ko se lahko izgubimo v megli: pozabimo dogovor, zamešamo datume, narobe razumemo sporočilo, idealiziramo človeka ali situacijo, saj smo intuitivni, empatični, romantični, a tudi bolj raztreseni, zaspani, neodločni. Bolj dovzetni smo za energijo drugih (tudi za dramo), laže odpustimo, a teže postavimo jasno mejo. Zato si vse zapišimo. Ne sklepajmo prehitro. Če nismo prepričani, vprašajmo še enkrat – jasno in mirno. Odločitev ne sprejemajmo iz občutka krivde. Merkur v ribah nas ne uči, kako biti hitri. Uči nas, kako biti človeški. Kako poslušati – ne samo besede, ampak tudi srce.

12:31
Bulvar  |  Domači trači
DOPUST

Bojan Cvjetićanin ujet na švicarskem letalu: privoščil si je malo razkošja v prvem razredu

27-letni priljubljeni pevec si je vzel enomesečni dopust.
5. 2. 2026 | 12:31
12:20
Lifestyle  |  Astro
RAZMIŠLJAMO DRUGAČE

Ko je Merkur v ribah, nas vodi občutek, ne logika

To je odličen čas za ustvarjanje.
5. 2. 2026 | 12:20
12:03
Novice  |  Slovenija
ZNA POSKRBETI, DA JE V SREDIŠČU

Mahnič ima že pripravljen logotip urada za deportacije RS, medtem slaba novica za Janšo (FOTO)

Janšev poslanec je ob tem zapisal le: »Po 22. marcu ...«.
5. 2. 2026 | 12:03
12:00
Novice  |  Slovenija
SEJEM AGRITECH

Tudi kmetje se vse bolj digitalizirajo

Sejem kmetijske in gozdarske mehanizacije v Celju je obiskalo več kot 22.000 ljudi. Gre za enega največjih tovrstnih strokovnih dogodkov v tem delu Evrope.
Mojca Marot5. 2. 2026 | 12:00
11:45
Šport  |  Športni trači
OLIMPIJSKA BAKLA

Maribor diha olimpijske igre

Slovenska olimpijska bakla z ambasadorko Vesno Fabjan povezuje mesta, športnike in olimpijske vrednote.
5. 2. 2026 | 11:45
11:43
Novice  |  Kronika  |  Doma
POŽAR V GARAŽI

Pri popravilu motornega kolesa zagorel bencin, v Trbovljah štiri osebe končale v bolnišnici (FOTO)

Na PU Ljubljana so pojasnili, da policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah požara. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.
5. 2. 2026 | 11:43

Promo
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
