Ko je Merkur v ribah, nas vodi občutek, ne logika

Ko Merkur zdrsne v zasanjane ribe, se svet ne vrti več po pravilih razuma. Besede vodijo občutki. Laže beremo med vrsticami, ujamemo drobne namige, tišina pove več kot stavki. Prebudi se intuicija. V tem času razmišljamo drugače. Manj linearno. Misli nam skačejo, kot bi plavale v vodi: en spomin odpre drugega, ena melodija nas vrne nazaj, en pogled sproži plaz čustev. Merkur v ribah nas naredi sočutne, nežne, a tudi bolj občutljive.

Zato se komunikacija spremeni: manj povemo naravnost. To je odličen čas za ustvarjanje – pisanje, glasbo, fotografijo, sanjarjenje, meditacijo. Ideje prihajajo v valovih, navdih se pojavi nepričakovano. A hkrati je to čas, ko se lahko izgubimo v megli: pozabimo dogovor, zamešamo datume, narobe razumemo sporočilo, idealiziramo človeka ali situacijo, saj smo intuitivni, empatični, romantični, a tudi bolj raztreseni, zaspani, neodločni. Bolj dovzetni smo za energijo drugih (tudi za dramo), laže odpustimo, a teže postavimo jasno mejo. Zato si vse zapišimo. Ne sklepajmo prehitro. Če nismo prepričani, vprašajmo še enkrat – jasno in mirno. Odločitev ne sprejemajmo iz občutka krivde. Merkur v ribah nas ne uči, kako biti hitri. Uči nas, kako biti človeški. Kako poslušati – ne samo besede, ampak tudi srce.