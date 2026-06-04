Ko je v astrološki karti nečesa preveč ali premalo

ASTRO

Neravnovesje prinaša pomanjkanje ali presežek določenega elementa ali modusa. V življenju to kompenziramo na različne načine.

Če je v karti premalo ali sploh ni planetov in pomembnih točk v elementu ognja, to nakazuje pomanjkanje volje in samozavesti, navdušenja in veselja. Človeku manjka pogum za iti v nove zgodbe. Premalo čuti sebe. A če je ognja v karti preveč, je preveč tudi samozavesti in navdušenja, tako vidi sebe kot najpomembnejše bitje, pri tem je lahko sebičen in neizprosen, glasen, hiter, drzen, predrzen, nepotrpežljiv in dramatičen. Če ni zemlje, mu manjka odnos do materialnega, trdnost, ozemljenost in stabilnost. Veliko je nihanja v življenju, enkrat je na vrhu, drugič na dnu. Veliko zemlje ga po drugi ...