ASTROLOGIJA

Ko nam v horoskopu manjka energija stabilnosti, se zgodi to

Fiksna znamenja predstavljajo trdnost, zvestobo, potrpežljivost.
S fiksno energijo nekaj gradimo počasi, dan za dnem. FOTO: Kelvin Murray/Getty Images
M. B. Z.
 5. 5. 2026 | 07:13
V astrologiji ne gledamo le posameznih znamenj, temveč tudi širšo sliko. Eno pomembnejših pravil so modusi, ki pokažejo, kako delujemo. Ali hitro začnemo? Ali vztrajamo? Se znamo prilagoditi? Prav tu se lahko razkrije, kaj pomeni, če v osebnem horoskopu nimamo nobenega planeta npr. v fiksnih znamenjih. Astrološki modusi delijo znamenja v tri skupine. Kardinalna znamenja so oven, rak, tehtnica in kozorog. Ta začenjajo, odpirajo vrata, sprožajo dogajanje. Fiksna znamenja so bik, lev, škorpijon in vodnar. Ta držijo, gradijo, vztrajajo in ne popustijo zlahka. Spremenljiva znamenja so dvojčka, devica, strelec in ribi. Ta se prilagajajo, iščejo poti, povezujejo, spreminjajo smer in razumejo, da življenje redko teče po ravni črti. Ko v horoskopu nimamo planetov v nekem modusu, to ne pomeni, da te energije v nas ni, ampak da je ne uporabljamo samodejno. Ni naš prvi odziv. Ni nekaj, na kar bi se spontano naslonili. Zato jo pogosto iščemo zunaj sebe – pri partnerjih, prijateljih, sodelavcih ali v okoliščinah, ki nas prisilijo, da razvijemo, kar nam manjka.

Če nimamo fiksnih znamenj, se učimo vztrajnosti. FOTO: Westend61/Getty Images
Ko nam manjka fiksna energija, nam lahko manjka občutek notranje trdnosti. Znamo začeti, lahko imamo veliko idej, hitro se navdušimo, a vprašanje je, ali zdržimo, ko postane dolgočasno, naporno ali neudobno. Fiksna znamenja prinesejo vztrajnost, zvestobo cilju, potrpežljivost in sposobnost, da nekaj gradimo počasi, dan za dnem. Bik gradi počasi in zanesljivo. Lev ostaja zvest srcu in ponosu. Škorpijon ne spusti, dokler ne pride do bistva. Vodnar vztraja pri svoji viziji, tudi ko ga drugi ne razumejo. Če te energije v karti ni, jo moramo zavestno razvijati. Brez nje smo lahko nemirni. Hitreje menjamo načrte, teže ostanemo pri eni odločitvi, včasih se umaknemo tik pred tem, ko bi morali še malo potrpeti. Ljudje nas lahko doživijo kot navdihujoče, odprte in žive, a včasih si želimo spremembe, še preden se stvar sploh dobro začne. To se nam vidi v odnosih, delu in vsakdanjih navadah. Začnemo dieto, projekt, tečaj, novo rutino, potem nas odnese drugam. Ni nujno, da smo neresni. Pogosto le ne čutimo naravne notranje zasidranosti. Zato nas življenje uči, da stabilnost ni zapor, ampak varnost.

V partnerstvu iščemo ljudi, ki imajo močno fiksno energijo. Privlačijo nas tisti, ki vedo, kaj hočejo, ne bežijo pred naporom in vztrajajo. Tak partner nam lahko prinese občutek miru, zanesljivosti in zavezanosti. A kar nas najprej privlači, nas lahko pozneje tudi duši. Njihova trma, počasnost ali nepopustljivost nas lahko spravljajo ob živce, čeprav nas uči, česar sami nimamo dovolj: ostati, ko ni več vse vznemirljivo. Če nimamo fiksnih znamenj, se učimo vztrajnosti. Manjka nam občutek notranjega sidra. Učimo se ostati v odnosu, tudi ko pridemo do izzivov in težav. Vztrajati pri odločitvi, cilju, pri projektih, tudi ko mine prvi val navdušenja. To ni vedno lahko, a je dragoceno, saj brez fiksne energije veliko stvari začnemo, a jih na koncu premalo zares zgradimo in dokončamo.

astrologijahoroskopznamenjafiksna znamenjaenergija
