Ko nam v horoskopu manjka energija stabilnosti, se zgodi to

V astrologiji ne gledamo le posameznih znamenj, temveč tudi širšo sliko. Eno pomembnejših pravil so modusi, ki pokažejo, kako delujemo. Ali hitro začnemo? Ali vztrajamo? Se znamo prilagoditi? Prav tu se lahko razkrije, kaj pomeni, če v osebnem horoskopu nimamo nobenega planeta npr. v fiksnih znamenjih. Astrološki modusi delijo znamenja v tri skupine. Kardinalna znamenja so oven, rak, tehtnica in kozorog. Ta začenjajo, odpirajo vrata, sprožajo dogajanje. Fiksna znamenja so bik, lev, škorpijon in vodnar. Ta držijo, gradijo, vztrajajo in ne popustijo zlahka. Spremenljiva znamenja so dvojčka, devica, strelec in ribi. Ta se prilagajajo, iščejo poti, povezujejo, spreminjajo smer in razumejo, da življenje redko teče po ravni črti. Ko v horoskopu nimamo planetov v nekem modusu, to ne pomeni, da te energije v nas ni, ampak da je ne uporabljamo samodejno. Ni naš prvi odziv. Ni nekaj, na kar bi se spontano naslonili. Zato jo pogosto iščemo zunaj sebe – pri partnerjih, prijateljih, sodelavcih ali v okoliščinah, ki nas prisilijo, da razvijemo, kar nam manjka.
V partnerstvu iščemo ljudi, ki imajo močno fiksno energijo. Privlačijo nas tisti, ki vedo, kaj hočejo, ne bežijo pred naporom in vztrajajo. Tak partner nam lahko prinese občutek miru, zanesljivosti in zavezanosti. A kar nas najprej privlači, nas lahko pozneje tudi duši. Njihova trma, počasnost ali nepopustljivost nas lahko spravljajo ob živce, čeprav nas uči, česar sami nimamo dovolj: ostati, ko ni več vse vznemirljivo. Če nimamo fiksnih znamenj, se učimo vztrajnosti. Manjka nam občutek notranjega sidra. Učimo se ostati v odnosu, tudi ko pridemo do izzivov in težav. Vztrajati pri odločitvi, cilju, pri projektih, tudi ko mine prvi val navdušenja. To ni vedno lahko, a je dragoceno, saj brez fiksne energije veliko stvari začnemo, a jih na koncu premalo zares zgradimo in dokončamo.