Ko nas drugi razjezijo, v resnici gledamo svojo skrito senco

Včasih nas pri drugih ljudeh nekaj zelo hitro razjezi. Nekdo se nam zdi preveč samozavesten, preveč glasen, preveč občutljiv ali ambiciozen. Zakaj nas določene lastnosti tako močno prizadenejo? Psiholog Carl Jung je govoril o pojmu sence. To so deli naše osebnosti, ki jih ne želimo videti ali sprejeti. Lahko so lastnosti, ki smo jih nekoč potisnili vstran, ker niso bile zaželene.

Če smo se na primer naučili, da moramo biti vedno skromni, nas lahko zelo zmotijo ljudje, ki se brez zadržkov postavijo v ospredje. Ne, ker so nujno naredili kaj narobe, ampak ker se dotaknejo dela nas, ki ga sami težko sprejmemo.

Delo s senco ne pomeni, da moramo postati vse, kar smo nekoč zavračali. Pomeni, da se bolje spoznamo. Da razumemo, zakaj nas določene situacije tako močno vznemirijo. Ko sprejmemo tudi dele sebe, ki jih ne maramo, postanemo bolj celoviti. Manj potrebujemo obsojanje drugih, ker bolje razumemo lastno notranjost. Morda ljudje, ki nas najbolj izzovejo, niso vedno naši sovražniki. Včasih so ogledala, ki nam pokažejo nekaj, česar sami še nismo pripravljeni videti.