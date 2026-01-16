  • Delo d.o.o.
DUHOVNOST

Ko nas stisne v prsih ali križu: kdaj gre v resnici za energijski zastoj

Ko prva čakra ni v ravnovesju, nas preplavita nemir in tesnoba. Ko se zapre srce, se umaknemo, otrpnemo ali eksplodiramo v jezi in žalosti.
Energijske blokade nas opomnijo, kaj moramo urediti. FOTO: Humonia/Getty Images
Energijske blokade nas opomnijo, kaj moramo urediti. FOTO: Humonia/Getty Images
M. B. Z.
 16. 1. 2026 | 16:10
3:42
A+A-

Včasih se zbudimo utrujeni, čeprav smo spali. Drugič nas stisne v prsih, a ne vemo, zakaj. Potem se nam ponavljajo enaki zapleti: v odnosih, pri delu, pri pogumu, veselju. Ko se v našem življenju nekaj trdovratno ponavlja ali stoji, to pogosto ni naključje, ampak signal, da se je nekje v našem energijskem sistemu naredil zastoj. V energijskih praksah temu rečemo neravnovesje čakre. Mi pa to prepoznamo po konkretnih znakih: več napetosti, premalo radosti, občutek, da smo odrezani od sebe. Najprej poslušajmo, kaj se vztrajno ponavlja. Kje nas boli? Kje se vrtimo v krogu? In opazujmo drobne namige: stisnjeno čeljust, ramena, potisnjena naprej, plitko dihanje, želodec, ki se nam zategne pred določeno osebo. Ravnovesje pomeni, da energija teče – ne prehitro in ne prepočasi. Ko dobimo občutek, na kateri točki se zatika, preverimo sedem glavnih čaker. Ko ni v ravnovesju prva čakra, nas preplavita nemir in tesnoba, kot da nimamo tal pod nogami. Telo se lahko oglasi z bolečinami v križu, nogah, z napetostjo. Pomaga, če si uredimo ritem, spanec, hrano, varne odnose, stik z naravo. Včasih je ključno, da si končno dovolimo počitek.

Ko se energijski pretok vrne, se vrne tudi občutek, da smo spet doma v sebi. FOTO: Vmstock/Getty Images
Ko se energijski pretok vrne, se vrne tudi občutek, da smo spet doma v sebi. FOTO: Vmstock/Getty Images

Druga čakra, spolna ali sakralna, je povezana s pretokom in užitkom. Če se tok zapre, se počutimo brez idej, brez volje do bližine ali pretiravamo. Zdravimo jo z iskrenim čutenjem, ustvarjanjem, plesom, nežnim gibanjem in zdravimi mejami v intimnosti. Tretja čakra je naš notranji motor. Ko šepa, dvomimo o sebi, težko se odločamo, izgubljamo motivacijo. Pogosto se oglasi prebava. Pomagajo topli obroki, gibanje, majhni cilji in vaja: vsak dan sprejmemo eno odločitev, storimo eno stvar zase. Ko se zapre srce oziroma četrta čakra, se umaknemo, otrpnemo ali eksplodiramo v jezi in žalosti. Telo pokaže tesnobo v prsih, plitko dihanje. Tu treniramo sočutje – do sebe, potem do drugih. Dihalne vaje, hvaležnost in odpuščanje (tudi majhnih zamer) pogosto odprejo srčni prostor.

Peta čakra se zapre, če ne govorimo svoje resnice. Grlo pogosto spregovori namesto nas – težave se kažejo kot hripavost, napet vrat, cmok v grlu. Učimo se jasno reči ne, prositi za to, kar potrebujemo, govoriti mirno, a odločno. Včasih pomaga že to, da svojo resnico najprej napišemo na papir. Šesta je čakra intuicije. Ko ignoriramo notranji glas, postanemo megleni, zmedeni, brez smeri. Pomagajo tišina, manj zaslonov, sprehodi brez slušalk, zapisovanje sanj in občutkov. Vračamo si zaupanje v notranji kompas. Sedma čakra kaže, kdaj izgubimo smisel, se počutimo prazne. Tu pomagajo meditacija, molitev, tišina, stik z lepoto – kar koli nas spomni, da smo del nečesa večjega. Ko se energijski pretok vrne, se pogosto vrne tudi občutek, da smo spet doma v sebi.

