Včasih ne vemo, kaj si želimo. Takšni občutki niso nič nenavadnega. Pogosto se pojavijo, ko smo dolgo pod pritiskom, izpolnjujemo pričakovanja drugih in si redko vzamemo čas zase. Ko izgubimo občutek za smer, nam ni treba takoj sprejeti velikih odločitev. Dovolj je, da si zastavimo nekaj iskrenih vprašanj.

Za začetek se ozrimo nazaj. Vprašajmo se: »Kaj me je nekoč navduševalo, danes me ne veseli več? So se moje vrednote res spremenile ali sem samo izčrpan/-a? Kateri deli mojega življenja me obremenjujejo in ob katerih občutim lahkotnost, četudi še ne razumem povsem, zakaj?« Odgovori nam lahko pomagajo razlikovati med resnično spremembo želja in utrujenostjo. Pogosto rečemo, da smo v redu, tudi ko nismo. Včasih ne želimo obremenjevati drugih, drugič si še sami težko priznamo, kaj nas muči. Vprašajmo se: »Za katere stvari se pretvarjam, da so v redu, čeprav niso? Kdaj sem nazadnje občutil/-a pristni notranji mir in kaj je bilo takrat drugače? Si prizadevam za tisto, kar naj bi si po pričakovanjih drugih želel/-a, ali za tisto, po čemer res hrepenim?«

Ko ugotovimo, kaj nas obremenjuje, se lahko vprašamo še, česa nam primanjkuje in kaj bi morali spremeniti: »Česa potrebujem več: povezanosti z drugimi, počitka, svobode ali jasnejše življenjske usmeritve? Čemu vedno znova rečem da, čeprav si želim reči ne? Kaj bi lahko opustil/-a, ker ne ustreza več človeku, v katerega se razvijam?« Ni treba, da imamo že danes odgovore na vsa življenjska vprašanja. Včasih vidimo jasnejšo sliko, ko si končno prisluhnemo.