Ko nehamo bojevati tuje bitke, se energije sprostijo

Ko nas življenje premetava, pogosto krivimo okoliščine. A če smo iskreni: zunanji dogodki samo pritisnejo na naš skriti gumb. Reagiramo avtomatsko, kot da bi neki program prevzel nadzor. In tu se začne duhovno delo – vprašamo se, od kod sploh prihaja ta program. Ko pogledamo globlje, vidimo vzorce in prepričanja, ki niso nastali včeraj. Nosimo jih iz otroštva, družinske zgodovine, tudi iz preteklih življenj. Leta se jezimo, ker ne najdemo partnerja, ker nam denar polzi skozi prste, ker v karieri stojimo na mestu. Pravimo, da imamo smolo ali smo prekleti, a v resnici pogosto živimo tuje zgodbe. Morda smo od staršev pobrali stavek: »Moškim se ne da zaupati. Denar je vedno problem. Za srečo se je treba žrtvovati.« In to, kar so bili nekoč njihovi obrambni mehanizmi, postane naša nevidna kletka.

Ko začnemo raziskovati, se ne ustavimo pri sebi. Vprašamo se, kako je bilo našim staršem, starim staršem, kakšne odnose so imeli, kakšne vojne, pomanjkanje, izgube so nosili. Mnoge generacije pred nami so morale preživeti – ženske, ki so same skrbele za dom, moški, ki niso smeli čutiti. Kar je njim omogočilo, da so preživeli, nam danes ruši odnose, zdravje, notranji mir. In mi se sprašujemo, zakaj nas življenje vedno znova pelje v iste scenarije. Premik nastane, ko si priznamo: to ni nujno moje. Zunanji svet samo pritisne na rano, ki je v nas. Ko smo budni, prepoznamo trenutek, ko se stari vzorec vklopi – jeza, strah, umik, napad. Namesto da avtomatsko reagiramo, si rečemo: »Aha, to je stara zgodba. Lahko izberem drugačno.« S tem se začne razvezovati energija, ki se je prenašala po naših linijah desetletja ali stoletja.

Karma ni kazen, ampak povabilo. Vsak ponavljajoči se problem je kot pismo, ki ga življenje pošilja, dokler ga ne odpremo. Nismo tu, da bi večno nosili dolgove svojih prednikov, ampak da jih prepoznamo, sprejmemo, spustimo. Ko nehamo slepo bojevati bitke, ki niso naše, se zgodi prava alkimija: energije se sprostijo, odnosi se zmehčajo, mi pa začutimo, kako je, ko živimo iz sebe – ne iz tujih zgodb. Takrat se začne naša resnična svoboda.