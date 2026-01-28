  • Delo d.o.o.
DUHOVNI NASVET

Ko nehamo siliti, se zgodi čudež

Ko spustimo potrebo po nadzoru, se začnejo stvari zlagati drugače. Vadimo sprejemanje, odgovornost in nenapadanje.
Ko dihamo, opazujemo in zmehčamo prijem, se odpre prostor, kjer nas življenje končno lahko podpre. FOTO: Antonioguillem/Getty Images
Ko dihamo, opazujemo in zmehčamo prijem, se odpre prostor, kjer nas življenje končno lahko podpre. FOTO: Antonioguillem/Getty Images
M. B. Z.
 28. 1. 2026 | 21:15
2:09
A+A-

Kolikokrat stisnemo zobe in rinemo skozi življenje - kot da bi vesolje lahko premagali na silo? Deepak Chopra, ajurvedski zdravnik in guru, poudarja preprosto misel: največ se zgodi, ko nehamo siliti. Gre za 'zakon najmanjšega napora'. Narava ne dela na silo. Drevo ne kriči, da mora zrasti. Reka se ne prepira s kamni - teče okoli njih. Mi pa se upiramo. Hočemo dokazovati, prepričevati, zmagati. A ta notranji boj nam krade energijo.

Chopra vabi, naj vadimo sprejemanje, odgovornost in nenapadanje. Sprejemanje pomeni, da rečemo: »To je ta trenutek.« Smo v njem, a bo minil. Ne obupamo, ampak prenehamo trošiti moč za odpor. Odgovornost pomeni, da ne iščemo krivca, ampak se vprašamo: »Kaj lahko naredim zdaj?« Nenapadanje pomeni, da ne potrebujemo oklepa ega – ni nam treba vsakič imeti prav.

Ko nas nekaj vrže iz tira, se za pol minute ustavimo. Damo dlan na prsni koš. Opazujemo dih. In si rečemo: »Naj bo.« Nato izberemo naslednji korak, ki je naraven, ne maščevalen ali paničen. Tako se napetost umakne.

Ko spustimo potrebo po nadzoru, se začnejo stvari zlagati drugače. Naenkrat imamo več jasnosti, stika s telesom, intuicije. Odnosi se umirijo, ker mi ne pritiskamo več na ljudi, da bi zapolnili naše praznine.

Ko dihamo, opazujemo in zmehčamo prijem, se odpre prostor, kjer nas življenje končno lahko podpre. Če nas zagrabi strah, ga ne zanikamo – le ne pustimo mu za volan. Če počnemo manj, dobimo več.

