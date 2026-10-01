Ko partner postane vse: želimo si najboljšega prijatelja, zaupnika, čustveno oporo

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Sodobni odnosi pogosto nosijo veliko pričakovanj. Od partnerja ne pričakujemo več samo ljubezni in bližine. Želimo si najboljšega prijatelja, zaupnika, čustveno oporo, nekoga, s katerim bomo delili vse svoje interese, strahove, sanje in težave. Na neki način je to lepo. Želimo si globoke povezanosti in odnosa, v katerem se počutimo videne. Želimo si občutka, da nas nekdo pozna, tudi ko ne izrečemo vsega na glas. Toda težava nastane, ko od ene osebe pričakujemo, da bo zapolnila vse prostore našega življenja.
Noben človek ne more biti vse. Ne, ker bi bilo z njim kaj narobe, ampak ker smo različni in imamo različne potrebe. Nekatere pogovore potrebujemo s prijatelji. Nekatere izkušnje želimo doživeti sami. Nekatere dele sebe lahko razvijamo samo zunaj partnerskega odnosa. Včasih se tega zavemo šele, ko začutimo, da je odnos postal pretežak, ker partner postane edina oseba, na katero se obračamo. Od njega pričakujemo, da nas bo pomiril, razumel, motiviral in popravil vse, kar nas boli. Toda noben odnos ne more dolgo nositi takšnega bremena.
Prav zato so pomembni tudi odnosi zunaj partnerstva. Prijateljstva, družina, ustvarjalnost, stik z naravo, dejavnosti, ki nas napolnjujejo. Vse to niso tekmeci partnerstvu, saj nam omogočajo, da v odnos pridemo bolj celoviti. Ko imamo svoj svet, lahko partnerju ponudimo več. Ne prihajamo iz občutka pomanjkanja, ampak iz želje po deljenju. Takrat odnos ni več prostor, kjer iščemo nekoga, ki nas bo rešil, ampak prostor, kjer skupaj ustvarjamo nekaj novega.