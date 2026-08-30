Ko prerastemo staro različico sebe

Včasih sprememba ne pride z velikim pompom, ampak počasi in skoraj neopazno. Nenadoma nas ne veselijo več iste stvari, nekateri odnosi nas začnejo utesnjevati, cilji, ki so nas nekoč navdihovali, izgubijo pomen. To ni nujno znak, da smo zašli. Morda smo preprosto prerasli različico sebe, ki je znala živeti le na določen način.

Ko se spreminjamo, se pogosto znajdemo v vmesnem prostoru. Staro nam ni več domače, novo se še ni povsem izoblikovalo. A prav ta praznina je lahko dragocena, pravijo guruji. V njej začnemo jasneje čutiti, kdo postajamo in česa ne želimo več nositi s seboj.

Pomaga, če si dovolimo upočasniti ritem in opazujemo proces. Namesto da iščemo takojšnje odgovore, opazujemo, kaj nas polni in kaj nam jemlje energijo. Vprašajmo se, katere odločitve še vedno sprejemamo iz navade, strahu ali pričakovanj drugih.

Preraščanje starega jaza ni izguba. Je povabilo, naj življenje začnemo oblikovati bolj v skladu s tem, kar čutimo danes. Ko si dovolimo zapustiti stare vloge, namreč odpremo prostor za nekaj bolj resničnega.