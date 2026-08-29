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KO LJUBEZEN PREIZKUŠAJO TEŽKI ČASI

Ko pride kriza, ti moški ne bežijo: astrologi razkrili najbolj zanesljiva znamenja

Nekateri bodo ob vas, ko se vse podre, drugi pa se lahko umaknejo že ob prvih težavah. Preverite, katera moška horoskopska znamenja veljajo za najbolj zanesljiva.
FOTO: Ljubaphoto Getty Images

FOTO: Ljubaphoto Getty Images

FOTO: Aleksandarnakic Getty Images

FOTO: Aleksandarnakic Getty Images

FOTO: Anastasiia Krivenok Getty Images

FOTO: Anastasiia Krivenok Getty Images

FOTO: Guido Mieth Getty Images

FOTO: Guido Mieth Getty Images

FOTO: Teksomolika Getty Images/istockphoto

FOTO: Teksomolika Getty Images/istockphoto

FOTO: Peach_istock Getty Images

FOTO: Peach_istock Getty Images

FOTO: Ljubaphoto Getty Images
FOTO: Aleksandarnakic Getty Images
FOTO: Anastasiia Krivenok Getty Images
FOTO: Guido Mieth Getty Images
FOTO: Teksomolika Getty Images/istockphoto
FOTO: Peach_istock Getty Images
A. G.
 29. 8. 2026 | 06:00
6:46
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Zlahka se je zaljubiti, ko gre vse gladko in mirno. Veliko težje pa je presoditi, kdo bo ostal ob vas, ko nastopi prava kriza. Solze, panika, izguba službe, bolezen bližnje osebe – prav takšni trenutki pokažejo pravi značaj partnerja. Astrologi menijo, da v težkih okoliščinah marsikaj ni odvisno le od značaja in vzgoje, temveč tudi od lastnosti posameznega horoskopskega znamenja. Nekateri se takoj lotijo reševanja težave in naredijo vse, da bi pomagali, drugi pa se izgubijo ali raje ostanejo ob strani.

Pripravili smo lestvico zanesljivosti horoskopskih znamenj – od tistih, ki vas skoraj nikoli ne bodo pustila na cedilu, do tistih, ki se lahko izgubijo prav takrat, ko jih najbolj potrebujete.

To so tri horoskopska znamenja, ki vas ne bodo pustila na cedilu v težkih trenutkih

FOTO: Aleksandarnakic Getty Images
FOTO: Aleksandarnakic Getty Images

1. Bik

Moški, rojeni v znamenju bika, ne potrebujejo velikih besed, saj skrb pokažejo z dejanji. Medtem ko drugi glasno zganjajo paniko, bik popravlja, rešuje vsakodnevne težave in ureja stvari, saj prav tako kaže ljubezen. Njegova največja moč je stabilnost. Brez razloga ne ustvarja drame in le redko spreminja odločitve pod vplivom trenutnih čustev. Obstaja pa tudi slabša stran. Z njim morda ne boste živeli v nenehnem vznemirjenju in adrenalinu, boste pa lahko leta računali na ramo, ki vas ne bo pustila na cedilu.

2. Kozorog

Kozorog je do srži praktičen. Na težave se ne odziva s čustvi, temveč z dejanji. Uredil bo stvari, vas odpeljal, kamor je treba, uredil dokumentacijo in telefonske klice, medtem ko bodo drugi še vedno v paniki. Navzven lahko deluje hladno in kot človek, ki ni posebno nagnjen k sentimentalnosti, toda če ste se enkrat znašli na seznamu »njegovih ljudi«, lahko takšna odločitev traja vse življenje. Njegova zanesljivost temelji na občutku odgovornosti, ne na trenutnem čustvenem zanosu, zato ne izgine niti po dolgih letih.

3. Rak

Rak je med najbolj zanesljivo trojico najbolj občutljiv. Intuitivno opazi spremembo razpoloženja partnerke, še preden ta karkoli pove. Na zvezo gleda skozi prizmo družine, družine pa po njegovih notranjih pravilih ne zapustiš. Obstaja tudi druga plat. Raki so zelo občutljivi in se hitro užalijo, vendar prav tako pogosto hitro popustijo in odpustijo.

Sredina lestvice – zanesljivi, vendar z določenimi slabostmi

FOTO: Anastasiia Krivenok Getty Images
FOTO: Anastasiia Krivenok Getty Images

Devica

Devica skrb pokaže s konkretnimi dejanji. Moški, rojen v tem znamenju, bo hitro našel zdravnika, podrobno prebral pogodbo in vzpostavil red v kaosu, medtem ko bodo drugi še poskušali najti prave besede tolažbe in rešitev iz težav. To je eno tistih znamenj, pri katerih se za zunanjo kritičnostjo in pikolovstvom pogosto skriva izjemna praktična predanost.

Lev

Lev ne prenese malenkostnosti in strahopetnosti, še posebej ne pri sebi, zato se v kriznih razmerah iz nekoga, ki rad priteguje pozornost, zlahka spremeni v zaščitnika. Pomembno mu je, da je njegov trud opažen in cenjen. Če tega ni, lahko njegova motivacija oslabi, vendar zna, dokler je ob vas, resnično prevzeti breme nase.

Škorpijon

Škorpijon ljudi dolgo opazuje in ocenjuje, preden jih spusti v svoj ožji krog, toda ko se to zgodi, je lahko skoraj fanatično predan. Edina velika grožnja njegovi zanesljivosti je njegov dolg spomin. Če je bil nekoč izdan, si bo treba njegovo zaupanje in odpuščanje še dolgo znova pridobivati.

Vodnar

Vodnar le redko odkrito kaže čustva, vendar prav njegova stabilnost in doslednost lahko pomenita, da je v težavah zanesljiv zaveznik. Podporo bo ponudil z logiko, praktičnimi nasveti in preprosto prisotnostjo, tudi če ne zna vedno najti »pravih« besed tolažbe.

Horoskopska znamenja, katerih zanesljivost je odvisna od okoliščin

FOTO: Guido Mieth Getty Images
FOTO: Guido Mieth Getty Images

Tehtnica

Tehtnica se najbolje počuti v lahkotnem in harmoničnem okolju, vendar se lahko izgubi, ko je treba sprejeti radikalno ali težko odločitev, še posebej pod pritiskom. Strah pred porušenjem ravnovesja je zanjo včasih pomembnejši od dejavnega reševanja težave, zato so tehtnice v krizah pogosteje opazovalci kot rešitelji.

Ribi

Ribi iskreno sočustvujeta s tujo bolečino in lahko celo zajokata skupaj s partnerko. Vendar pa lahko soočanje s kruto resničnostjo pri njiju včasih sproži potrebo, da se umakneta vase ali pobegneta v svet domišljije, samo da se jima ni treba neposredno soočiti s trpljenjem. Čustveno vas ribi verjetno ne bosta izdali, vendar lahko dolgotrajno in izčrpavajočo krizo včasih težko prenašata.

Horoskopska znamenja, ki so manj odporna proti krizam

FOTO: Teksomolika Getty Images/istockphoto
FOTO: Teksomolika Getty Images/istockphoto

Dvojčka

Odlični so sopotniki za lahkotne in prijetne trenutke. Z njimi se lahko šalite, pogovarjate o vsem in iščete drugačen pogled na težavo. Toda dolgotrajna in težka čustva jih lahko preobremenijo. Namesto podpore lahko včasih poskušajo vse spremeniti v šalo ali pa se preprosto fizično oddaljijo.

Strelec

Strelec svobodo ceni bolj kot vse drugo, tujo šibkost pa lahko včasih dojema kot omejevanje lastnega prostora. To ne pomeni, da vas bo cinično izdal ali vam obrnil hrbet. Preprosto lahko iskreno meni, da nima razloga ostati v položaju, v katerem sta lahkotnost in veselje povsem izginila.

Oven

Oven se na partnerkino bolečino odzove nagonsko – z napadom ali umikom. Impulzivnost in strah pred nemočjo, tako lastno kot tujo, mu lahko otežita, da bi bil pravi oporni steber prav v trenutku, ko je podpora najbolj potrebna. Kljub temu je njegova čustvena vpletenost največkrat iskrena.

Kako pravilno razlagati to lestvico?

FOTO: Peach_istock Getty Images
FOTO: Peach_istock Getty Images

Pomembno je upoštevati, da je sončno znamenje le en del astrologije. Položaj Lune, Marsa in celotna natalna karta lahko pomembno spremenijo način, kako se posamezna oseba vede v odnosih in kriznih situacijah. Horoskop zato obravnavajte kot izhodišče za razmislek o združljivosti, ne pa kot »diagnozo« ali dokončno »sodbo« o nekem odnosu, poroča Mondo.rs.

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