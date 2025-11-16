Ko progresirano Sonce zamenja znamenje: v novo se premakne približno vsakih 30 let

V življenju pride trenutek, ko se nekaj v nas premakne. Ne v zunanjem svetu, temveč globoko v notranjosti. Navidezno se ne zgodi nič posebnega - a čutimo, da nismo več enaki. Kot da bi se prebudili v novo različico sebe. V astrologiji je vzrok za to pogosto menjava znamenja progresiranega Sonca, ko naša duša stopi v naslednjo fazo svojega razvoja.

Progresirano Sonce se premakne v novo znamenje približno vsakih 30 let. To ni nenadna sprememba, temveč postopno prebujanje nove energije. Stara poglavja se zapirajo, naše vrednote in pogledi se spremenijo, smer življenja se počasi preusmeri. Kar smo nekoč želeli, nam morda ne pomeni več veliko. Življenje nas začne voditi po novi poti, ki bolj odraža, kdo postajamo.

Ko na primer Sonce iz device preide v tehtnico, se iz osredotočenosti na red, delo in analizo premaknemo v svet odnosov, lepote in ravnovesja. Postanemo bolj odprti za sodelovanje, umetnost, harmonijo. Če smo prej želeli popolnost, zdaj iščemo povezanost. Če je bilo prej pomembno, da imamo prav, nam postane pomembno, da razumemo.

V duhovnem smislu je ta prehod kot preobrazba metulja

Če Sonce preide iz raka v leva, se iz tihe, čustvene notranjosti premaknemo v samozavestno izražanje. Začnemo stopati v ospredje, prevzemamo odgovornost, želimo sijati. Kot bi po dolgem obdobju zaščite stopili na sončno svetlobo in končno rekli: »Zdaj sem pripravljen pokazati, kdo sem.«

V teh trenutkih se pogosto dogajajo simbolični premiki: zamenjamo poklic, partnerstvo, kraj bivanja ali način razmišljanja. To ni naključje, temveč kazalnik notranje spremembe. Progresirano Sonce nas ne sili, temveč nežno vodi. Sprememba se zgodi naravno, če ji dovolimo.

V duhovnem smislu je ta prehod kot preobrazba metulja. Staro se raztopi, da bi lahko nastalo novo – bolj zrelo, bolj resnično. Če se temu upiramo, čutimo zmedo in nemir. Če sprejmemo, se življenje začne zlivati v novo skladnost. Naučimo se nove lekcije, odpremo nova vrata in spoznamo, da sprememba ni konec, temveč nadaljevanje – bolj svetlo, zavestno poglavje iste zgodbe.